Marbella abre la solicitud de subvenciones para las asociaciones juveniles

El Ayuntamiento de Marbella ha abierto este martes, 25 de julio, el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones 2023 para las asociaciones juveniles sin ánimo de lucro del municipio, que podrán tramitarse hasta el próximo 8 de agosto, según ha informado el concejal del ramo, Alejandro González.

El edil ha explicado que en la actualidad hay una decena de estos colectivos inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas que pueden participar en esta iniciativa, dotada con hasta 4.500 euros por propuesta, si está cofinanciada al 30 por ciento por la asociación, o de 3.500 euros en el caso contrario.

González ha reiterado el apoyo de este área municipal, “siempre respaldando con cualquier herramienta que podamos facilitar para potenciar el crecimiento y desarrollo de este sector de la población”, por lo que ha invitado a los interesados a que lo soliciten.

Según ha recordado, ya hay entidades “que lo han hecho en ejercicios anteriores y que han podido llevar a cabo gracias a eso diversos eventos de gran impacto” en Marbella.

“El plazo de presentación, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia es de 15 días naturales, hasta el 8 de agosto inclusive”, ha recalcado, al tiempo que ha abundado en que toda la información y las instancias están disponibles en la página web del Ayuntamiento.

Conciertos en la Muralla

Por otro lado, la Banda Municipal de Música protagonizará mañana miércoles, 26 de julio, y el 9 de agosto una nueva edición de ‘Los conciertos en la Muralla’, una iniciativa que organiza la delegación de Cultura en la plaza de la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación a las 21.00 horas, con el objetivo de amenizar las noches de la ciudad en un entorno como el Casco Antiguo.

El programa de mañana lo componen ‘The Blue and The Gray’, ‘My Fair Lady’, ‘Film Festival’, ‘Grease’, ‘Caravan’, ‘The Pink Panther’ y ‘The Beatles’, mientras que el del 9 de agosto se interpretarán ‘Puenteareas’, ‘Cádiz’, ‘La Gracia de Dios’, ‘Una noche en Granada’, ‘La leyenda del beso’, ‘Suspiro de España’ y ‘En el mundo’.