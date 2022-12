Obras de Picasso o Dalí decoran los escaparates del casco antiguo de Marbella en Navidad

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la ‘Ruta de escaparates pintados’ como experiencia piloto para dinamizar el casco antiguo, con la que obras de Picasso o Dalí embellecerán estos espacios comerciales durante las fiestas navideñas, según ha informado este miércoles el responsable municipal del centro histórico, Baldomero León.

Así lo ha destacado el responsable municipal en la presentación de la iniciativa junto al artista que ha realizado las creaciones, Juan Anhelo, y ha destacado que el objetivo es “dotar a la zona de un atractivo más que invite a pasear por sus calles y disfrutar de obras de arte efímeras”.

En concreto, se han decorado las cristaleras de cinco establecimientos ubicados en calle Castillejos, plaza de la Victoria, calle Estación, calle nueva y calle Padre Francisco Echamendi con una reinterpretación de cuadros de Picasso, Velázquez o Dalí, Van Gogh y Klimt.

“Esta ruta nace con vocación de continuidad y el planteamiento es que en función de las estaciones del año irán cambiando los motivos”, ha señalado León, que ha indicado que los establecimientos han sido seleccionados por la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo y por la Plataforma de Comerciantes y Hosteleros de Marbella. “La idea es contribuir al encanto que ya tiene está zona y que cuente con un aliciente más para atraer visitantes y que disfruten de la gran oferta comercial y hostelera”, ha indicado.

Por su parte, el artista ha afirmado que “es muy importante en estos tiempos que los ciudadanos tengan la cultura accesible” y ha agradecido la apuesta municipal “para que se valore lo que se hace a mano y con cariño”.

Sobre los motivos elegidos, ha argumentado que “escogí estos autores para que no se cuestione si son obras de arte o no”, a lo que ha añadido que “no he querido hacer una copia, sino reinterpretar los cuadros”. “A nivel comercial y turístico es un elemento dinamizador porque las personas se paran en los escaparates para hacerse fotos y las comparten en sus redes sociales”, ha concluido.