La reina de la noche marbellí Olivia Valere pasa estos días de confinamiento con su esposo mientras observa con preocupación la parálisis de la actividad económica del país. La empresaria atiende a Málaga Hoy para dar su visión sobre los efectos de la pandemia por coronavirus.

–¿Cómo está viviendo la cuarentena?

–Yo tengo suerte en el sentido de que tengo una gran casa y un gran jardín, es muy agradable porque tengo la posibilidad de pasear en mi jardín cuando tenemos buen tiempo. Yo adoro cocinar y paso mi tiempo intentando inventar recetas y preparar un poquito la nueva carta de verano del club, que la pruebo haciendo yo misma los platos; leo mucho y miro la televisión.

-¿Cómo va a afectar la crisis al sector del ocio nocturno?

–Habíamos organizado desde hace dos meses la Semana Santa con fiestas. Habíamos reservado a DJ caros para toda la temporada y todas esas cosas están paradas, no te van a devolver el dinero. Te dan la posibilidad de tomar otra fecha, pero todo este dinero está bloqueado y estábamos con mucha esperanza de tener una buena temporada.

–¿Y al empleo?

–En invierno tenemos una plantilla de entre 20 y 30 personas y entre 120 y 150 para la temporada alta. Ahora están todos con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Tengo empleados que no tienen trabajo y no sabemos cuándo lo vamos a tener, pero el problema es que no hay otro remedio que aceptar y que confinarse muy bien para que poco a poco la contaminación se baje y que nos den una oportunidad de poder salir un poquito.

-¿Cuáles son las previsiones para la temporada alta?

-Antes de junio no va a pasar nada y no sé si vamos a poder abrir en verano, sería en este caso una catástrofe grandísima y vamos a ir muchos a la quiebra. No sé cómo se va recuperar y a despertar el mundo después de esta pandemia.

-¿Dan por perdido el verano?

–Tengo mucho miedo, no sé qué va a hacer el gobierno, porque realmente espero que nos dejen abrir los negocios que están al aire libre porque dicen que el virus no se contagia al aire libre con la gente, pero no sé exactamente qué va a pasar.

–¿Qué pérdidas está generando en la discoteca?

–La Semana Santa supone el 35% de la cifra de negocio que vamos a perder y luego vamos a ver julio y agosto. Si perdemos estos meses, estamos totalmente en la ruina porque en mi negocio se hace dinero durante el verano. Además, cada año en el mundo entero la temporada se achica, antes la gente iba de vacaciones uno o dos meses y ahora entre 8 y 10 días. Si con la pandemia no hay nadie, cómo vamos a hacer, estamos muy preocupados.

-¿Cómo va a festejar Olivia Valere el fin de la cuarentena?

–El día que reabramos, vamos a hacer una gran fiesta de traje oscuro y de vestido largo porque estamos cansados de estar tres meses en confinamiento. Nos pondremos muy guapos, vamos a ir todos a la peluquería, los hombres muy chic como en la época antigua y vamos a hacer algo muy elegante para olvidar estos malos momentos.

-Su clientela es internacional, ¿Cómo puede influir la parálisis del turismo?

–Pienso que hasta 2021 va a estar muy difícil, la gente tiene miedo de ir a los aeropuertos y creo que no va a viajar tan fácil. La televisión francesa dice que muy pocos van a ir de vacaciones fuera del país, espero que todos los amigos españoles hagan lo mismo y llenar un poquito este verano España.

-¿Va a generar esta pandemia un cambio de valores?

–Creo que los Gobiernos se van a dar cuenta de que no se puede dejar todo en las manos de los chinos porque los problemas que tenemos hoy en día es porque todas la industrias las han confiado a los chinos. Va a haber una economía mucho más nacional, cada Gobierno va a cuidar a su población y pensar en pagar un poco más caro.