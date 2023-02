El PP de Marbella defiende el paseo marítimo como “instalación que lleva construida más de 30 años”

El portavoz del Partido Popular (PP) de Marbella y San Pedro, Enrique Rodríguez, ha lamentado este jueves que el Gobierno central siga empeñado en “destruir el paseo marítimo”, y ha defendido esta infraestructura como “una instalación que lleva construida más de 30 años”.

Así lo ha declarado el representante popular antes las declaraciones vertidas el pasado miércoles por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, quien reclamó al Ayuntamiento restituir la legalidad del paseo marítimo en base a una sentencia del Tribunal Supremo que dicta su ilegalidad.

“Las palabras del subdelegado fueron claras y meridianas, el objetivo del Gobierno es demoler el paseo marítimo y esa es su intención por encima de todo” ha incidido Rodríguez, quien ha pedido a los socialistas que se dejen de eufemismos, “restituir la legalidad es demoler nuestro paseo”.

Los populares han afirmado que “nos seguirán encontrando en frente si siguen con la intención de destruirlo”, recalcando que “con la alcaldesa a la cabeza, haremos todo lo que esté en nuestra mano y amparándonos en todos los mecanismos legales posibles para evitar este atropello a la ciudad”.

“Es algo inaudito en nuestro país, no se encuentran referentes de algo así en ninguna otra ciudad de España, pero pretenden hacerlo aquí. No lo vamos a permitir”, ha declarado Rodríguez. “Es una instalación que lleva construida más de 30 años, durante los cuales el PSOE ha estado al frente de la Junta de Andalucía y el Gobierno en varias legislaturas y no hizo nada por restituir esa legalidad que ahora les es imperante”.

El portavoz de los populares ha insistido en que no permitirán el atropello a la ciudad que supone perder parte de este equipamiento, que es “uno de los grandes atractivos de Marbella tanto para vecinos como para visitantes”, y ha invitado al subdelegado del Gobierno a que vuelva al municipio de la mano de la ministra “y vean por sí mismos lo que pretenden hacer y el daño que supondría para la ciudad”.

Para finalizar, Rodríguez ha invitado al subdelegado a que traiga al municipio “inversiones reales para Marbella y San Pedro, que venga a construir y no a destruir. Que ponga ya fecha a la creación de los espigones y a la nueva comisaría de Policía Nacional que pareció ser una de sus últimas preocupaciones cuando precisamente vino a apoyar al nuevo comisario”.