El PP de Marbella recoge 10.000 firmas para pedir la estabilización del litoral

El Partido Popular (PP) de Marbella ha recogido 10.000 firmas para pedir al Gobierno central la construcción de espigones en las playas para su estabilización, así como ha vuelto a solicitar que no se “demuela” parte del paseo marítimo, según ha informado este martes la presidenta de la formación a nivel local, Ángeles Muñoz.

Así lo ha destacado Muñoz en la presentación de la recolecta de firmas, que forma parte de la campaña ‘¡Espigones ya!’, iniciada por el grupo popular el pasado mes de octubre, y en la que han participado otros colectivos como la plataforma de espigones emergidos.

Durante su intervención, Muñoz ha destacado que “Marbella es un destino de sol y playa”, lamentando que “cada temporal que viene en época no solamente de invierno, sino en cualquier momento, se lleve y arrastre las playas con lo que eso supone para la actividad económica y para la imagen de la ciudad”.

“Son 10.000 firmas que tienen que hacer recapacitar al Gobierno y a la ministra, que ha sido incapaz de venir a Marbella y darse cuenta de la importancia que tiene una ciudad como la nuestra”, ha declarado la presidente popular, quien ha agregado que las mismas “van a ir directamente al Ministerio para que sea una prueba más de la voluntad que existe por parte de todos los vecinos”.

“Necesitamos los espigones y que Marbella pueda recuperar el esplendor que tuvo durante muchos años donde estuvieron esos espigones, por cierto quitados y suprimidos por el Partido Socialista”, ha recalcado la popular, quien ha apuntado que en aquellos lugares donde hay este tipo de elementos “se mantiene el área”, haciendo alusión a “la playa central de Estepona” como ejemplo.

En este sentido, ha asegurado que “en aquellos lugares donde se ha mantenido algún esbozo de espigón, se mantiene la anchura o la dimensión de la playa”, señalando que “en el momento en el que se han quitado los espigones del resto de la costa, nos hemos quedado sin anchura y cada vez el mar bate con mayor fuerza”.

En lo relativo al proyecto de retranqueo de una parte del paseo marítimo planteado por el Ministerio, la también alcaldesa ha criticado “ese chantaje que le quieren hacer a Marbella de intentar demoler una parte para sacar adelante las playas y los espigones”, por lo que ha subrayado que “no es algo que nosotros vayamos ni a tolerar ni consentir”.

Asimismo, ha asegurado que desde el Ministerio “están mandando cartas” a los propietarios de las comunidades afectadas de “vecinos, hoteles o zonas de titularidad municipal como chiringuitos” para “hacerles ver que quieren demoler y que van a demoler, y que por lo tanto, pretenden que el paseo marítimo se demuela una parte y se retranquee”.

“El paseo marítimo no se va a tocar y hay una clarísima voluntad”, ha aseverado la primera edil, quien ha avanzado que se reunirá con la Junta de Andalucía para que “tengamos un apoyo, en este caso de nuestro lado, para evitar la sinrazón de un Gobierno que pretende decir que antes de hacer los espigones va a demoler”. Además, ha recalcado la importancia de esta infraestructura, “la cantidad de gente que pasea” por ella y el “atractivo” que supone para la localidad.

Muñoz ha aseverado que “hay dos cuestiones que vamos a seguir luchando y peleando, una por que se haga cuanto antes el proyecto -de estabilización del litoral-, y dos por que no se toque ni un solo metro del paseo marítimo existente”. De este modo, ha solicitado al Gobierno central que “actúe como se merece una ciudad de la categoría y la envergadura que tiene Marbella”.

Por otro lado, la presidenta del PP local ha recordado que desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que “venga a Marbella” para conocer el estado de las playas. Al mismo tiempo, ha incidido en la “interpelación” que realizó a la representante del Gobierno de la Nación en el Senado para reclamar que “no puede estar año tras año el Ayuntamiento arreglando playas para que venga otro temporal y que los millones que hemos tenido que invertir en mejorar se los lleven nuevamente”.

En este punto, ha lamentado que la Administración local “no ha tenido capacidad para poder sacar adelante ningún proyecto, más allá del mero arreglo de esas playas”, apuntando que “cada vez que intentamos poner algún elemento como puede ser alguna escollera, nos multan”.

Por ello, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “invierta en Marbella, que crea en Marbella, que apueste por Marbella y que no solamente le interese Marbella para intentar ser una cortina de humo y para dar una imagen negativa”.

Por su parte, el presidente de la plataforma de espigones emergidos, Miguel Lima, ha destacado que “estamos contentos y seguimos apretando después de 10 años y peleando para que se estabilicen las playas de Marbella a base de espigones”, recordando que el colectivo presentó en 2019 una moción en el Pleno del Ayuntamiento que “fue votada por unanimidad”.