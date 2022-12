PP subraya que ni la alcaldesa de Marbella ni el Ayuntamiento están investigados

El portavoz del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este viernes que ni la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ni el Ayuntamiento marbellí han sido investigados por "ningún juzgado", pese a que el "PSOE tiene muchísimo interés en que parezca que sí" lo están.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Almería al ser interpelado sobre la posible financiación irregular del PP, tras la desarticulación de la supuesta filial en España de una organización criminal sueca vinculada a Lars y Joakim Broberg, marido e hijastro de la alcaldesa de Marbella.

"Invitaría al Partido Socialista que hiciera una reflexión acerca de qué y cuántos altos cargos en Andalucía tienen a su pareja imputada y qué responsabilidad tienen esas parejas por el hecho de que su cónyuge esté imputado. Creo que las prisas y la desesperación nunca son buenas compañeras de viaje, porque normalmente se le pueden acabar volviendo a uno en contra", ha dicho.

Preguntado por la posible financiación del PP con el dinero del marido de la regidora, Fernández-Pacheco ha respondido: "Evidentemente, no tengo constancia yo, y no tienen constancia los juzgados".

"Actualmente, insisto, la alcaldesa de Marbella no está siendo investigada. El Ayuntamiento de Marbella tampoco está siendo investigado. Quien está siendo investigado es el marido de la alcaldesa, y la alcaldesa de Marbella no es la única dirigente política que tiene a su pareja imputada en Andalucía y no por ello es responsable", ha resaltado.

El PSOE pide al Senado abrir una investigación

El Grupo Socialista en el Senado ha recurrido al Código de Conducta de las Cortes Generales para solicitar al presidente de la Cámara, Ander Gil, previa consulta a la Mesa, que abra una investigación parlamentaria sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y senadora 'popular'.

“Ocultar un patrimonio de más de 12 millones de euros a la Cámara no puede pasar sin consecuencias”, ha insistido la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados. "Queremos que cuanto antes se aclare qué ha pasado y qué presuntas actividades de la senadora del PP pueden estar perjudicando el buen nombre de esta Cámara, por eso queremos que se aclare el origen del tremendo patrimonio que ha amasado Ángeles Muñoz en los últimos años", ha manifestado.

En su última declaración de bienes patrimoniales, a la que ha tenido acceso este periódico, Muñoz declara en la Cámara Alta que "en 2020 se llevó a cabo la donación ante notario y se inscribió en el Registro de la Junta de Andalucía, un hecho que no se ha comunicado antes, ya que estaba declarado el bien y lo que se modifica es el porcentaje de la propiedad", justifica la senadora malagueña. Añade, además, que desde ese momento “se ha presentado correctamente la declaración patrimonial en la Agencia Tributaria”. Si bien, la alcaldesa no aclara si esa donación ha sido efectuada por su marido, el empresario sueco Lars Gunnar Sune Broberg, investigado por blanqueo.