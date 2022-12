El ex escolta de la alcaldesa de Marbella declara que daba información al hijastro bajo sus presuntas órdenes

El ex escolta de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, procesado por un presunto delito de cohecho en el marco de la trama sueca que investiga la Audiencia Nacional (AN), Rafael Gallego, ha declarado ante el juez que facilitaba información reservada al hijastro supuestamente bajo las "órdenes" de la regidora, según ha dado a conocer este jueves elDiario.es. Mientras, desde la Policía Local del municipio han asegurado que el procedimiento relatado por el agente “no se ajusta a la realidad”.

El digital ha publicado este jueves la declaración que Gallego realizó ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN, Manuel García Castellón, por videoconferencia desde la sede judicial de Marbella, que tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, colgando un fragmento de la audiencia.

En la misma, el policía declara que conoce al hijastro de la regidora, Joakim Peter Broberg – que está procesado por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y contra la salud en el auto de procesamiento-; debido a que ha sido “el guardaespaldas de la Policía Local que asignaron a su madrastra, a la señora Ángeles Muñoz, y he estado casi 9 años prácticamente con ella”.

Ante la pregunta del juez sobre quién le ha pedido información, el ex escolta afirma en su declaración que presuntamente ha actuado “siempre bajo las órdenes de la alcaldesa”. En este sentido, declara literalmente que “realmente eso es lo más escabroso. Todo lo que yo he hecho ha sido siempre bajo las órdenes de la alcaldesa, lo que pasa es que el chico este -Joakim- tenía una cara muy dura y era exagerado las cosas que pedía, pero siempre ha tenido conocimiento la alcaldesa, siempre se ha puesto en conocimiento y siempre he tenido permiso. Siempre me han dicho que sí, que lo hiciera” supuestamente.

Según el auto de procesamiento, Gallego está procesado por la AN por un presunto delito de cohecho por facilitar supuestamente “información restringida al uso policial” a Joakim Peter Broberg a petición de éste, en su condición de “Policía Local en Marbella”, y a “cambio de dinero en efectivo”, según se desprende de las intervenciones telefónicas practicadas en el marco de la investigación al hijastro de la alcaldesa, que revela el documento.

A la pregunta del juez sobre de quién recibía órdenes, el ex escolta declara que “doña María Ángeles estaba en primera instancia; el jefe de gabinete, que era José Eduardo Díaz; y luego ya al final de la legislatura cambiaron la jefa de gabinete y pusieron a una chica que se llamaba Ana López”.

Cuestionado por si informaba a algún supervisor de sus actuaciones, Gallego señala en su comparecencia que “dentro del grupo nuestro de la escolta, el más antiguo, Miguel Segovia García, era el que llevaba las funciones de poner los servicios, de recibir los informes diarios que nosotros debíamos de presentar de lo que se hacía en la agenda a lo largo de todo el día”, asegurando que presuntamente “había que pasarle el informe a él” para que “hiciera el reporte obligatorio a la Jefatura de la Policía”.

Por su parte, la Policía Local de Marbella ha emitido este jueves un comunicado en el que asegura que el agente Gallego “no presta servicio de escolta desde mayo de 2015. Posteriormente, desde esta fecha hasta 2019, ha estado adscrito a la unidad de Prevención, y a continuación y hasta la actualidad –aunque a día de hoy no está prestando servicio- en el Grupo Operativo de Prevención e Intervención”.

Desde el cuerpo de Seguridad local han destacado que “el procedimiento de solicitud de información que este agente relata en sede judicial no se ajusta a la realidad”, indicando que “cualquier información debe solicitarse a la Sala del 092, donde queda registro de toda solicitud”.

De este modo, han apuntado que “la petición depende exclusivamente del criterio del agente, no está sometida a autorización alguna de ningún superior y es el propio agente quien debe justificar el interés de la información requerida”.

Por otro lado, han señalado que en los partes de servicio o de incidencia de Gallego “no consta ninguna anotación relativa a la petición de información por parte de ningún superior”, concluyendo que las declaraciones en sede judicial realizadas por el ex escolta de Muñoz “no se ajustan a la realidad y generan un perjuicio a la imagen de la Policía Local de Marbella, así como a sus compañeros, que desempeñan una labor eficiente y ejemplar”.

Por último, desde la Policía Local han indicado que “toda la información pertinente se pondrá en conocimiento de cualquier órgano judicial en el momento en el que se solicite”.

En otro orden de cosas, El Grupo Socialista en el Senado ha recurrido este jueves al Código de Conducta de las Cortes Generales para solicitar al presidente de la Cámara, Ander Gil, previa consulta a la Mesa, que abra una investigación parlamentaria sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y senadora popular, según ha anunciado la portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Eva Granados.

Así lo ha destacado en una rueda de prensa desde el Senado tras haber registrado esta solicitud, después de que Ángeles Muñoz actualizara la semana pasada su declaración de bienes patrimoniales para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una vivienda en Suecia.

Según el texto registrado este jueves por los socialistas, al que ha tenido acceso Europa Press, el procedimiento de la investigación parlamentaria que proponen tendría que ir a través de la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberá oír a la senadora del PP y alcaldesa de Marbella, y concluirá con la emisión del informe declarando la existencia o no de infracción al Código de Conducta y proponiendo, en su caso, las medidas jurídicas que procedan.

De esta forma, ahora será el presidente del Senado el que tendrá que decidir si abre o no esta investigación parlamentaria sobre la senadora popular, aunque los socialistas también han incluido en su texto una consulta previa a la Mesa de la Cámara para forzar a los miembros populares a pronunciarse sobre este aspecto.

La Policía Local "en su declaración falta a la verdad"

Por su parte, desde el PP de Marbella manifiestan que la Policía Local “en su declaración falta a la verdad”. Así, consideran que “ debemos ser respetuoso con el proceso judicial que no afecta ni a la alcaldesa ni al PP, y no debemos entrar en las circunstancias profesionales o personales de un señor que está procesado”.

“No se entiende que quiera relacionar los hechos por los que se le procesa, supuestamente ocurridos entre 2019 y 2020, con una etapa en la que realizó servicios de escolta y que finalizó en 2015”, critican al tiempo que insisten que se trata de un relato "inventado" y que "serán las autoridades judiciales las que determinen las medidas que deban adoptar ante un falso testimonio judicial".

Asimismo, acusan al PSOE de impulsar una campaña de acoso contra la alcaldesa cada cuatro años, de cara a las elecciones, "que carga contra jueces y fiscales", lo que califican de falta de respeto hacia los órganos judiciales. A su juicio, se constata "una vez más" a la hora de solicitar una comisión de investigación "después de que la Audiencia Nacional, cuando no les ha dejado personarse en el proceso, fuera tajante al establecer que no existe en toda la investigación ningún indicio de actividad delictiva por parte de ningún miembro del Ayuntamiento". Finalmente, definen la actitud de los socialistas de "deleznable".