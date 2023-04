El PSOE de Marbella asegura que “sigue adelante” la petición de los contratos de una empresa salpicada por la trama sueca

El portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, ha asegurado este martes que “sigue adelante” el procedimiento judicial por el que los socialistas solicitan al Consistorio la entrega de los contratos de obras celebrados con la empresa Codecosol, salpicada por la trama sueca -en la que están procesados el hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el administrador de la compañía por presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas”, según el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional-, así como ha desmentido que “se haya archivado”.

Los socialistas han respondido así a las afirmaciones que hicieron varios concejales del PP en el Pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado miércoles, en el que la oposición solicitaba en varios puntos la comparecencia de la alcaldesa para explicar determinados aspectos, entre ellos los contratos de obras de Codecosol, y que todos fueron rechazados con el voto en contra de los populares y de la edil de Cs, María García.

Bernal ha desmentido este martes estas afirmaciones, asegurando que en el marco del procedimiento judicial iniciado por los socialistas para pedir los contratos, “el juez ha dicho que nos los tienen que dar”, lamentando que “el Ayuntamiento está recurriendo en todos los ámbitos posibles para retrasar una documentación que nos tiene que dar porque es derecho fundamental”.

Cabe recordar que durante la sesión plenaria, el teniente de alcalde de San Pedro, y concejal de obras en los años en los que se otorgaron las licencias a Codecosol, Javier García, afirmó mientras mostraba un documento de la Fiscalía, fechado el 20 de marzo de 2023, que respecto a la crítica del PSOE de que “no le hemos cedido la información”, el fiscal “dice que por lo que procede el dictado, sentencia que desestime la demanda con respecto a la información de los contratos de Codecosol”. Este argumento fue reforzado con un comunicado emitido por el PP esa misma tarde, en el que el portavoz, Enrique Rodríguez, señalaba que el Ministerio Público “reitera” que la actuación administrativa del Consistorio “no vulneró el derecho fundamental del demandante, en relación con la solicitud de información sobre contratos”.

Respecto al documento mostrado por Javier García en el Pleno, Bernal ha acusado hoy al popular de mostrar supuestamente “un documento falso, que no tiene absolutamente nada que ver con el procedimiento de derecho fundamentales para que nos den los expedientes de esos más de 600 euros dados a una sociedad, donde el juez dice que es el hijastro -de la alcaldesa- quién está al frente y que se utilizó para blanquear dinero procedente del narcotráfico” supuestamente. Así, ha apuntado que el documento mostrado por García “es una notificación del Jugado Administrativo número 5” de Málaga de otro procedimiento también iniciado por el PSOE que no tiene nada que ver con la solicitud de los contratos de Codecosol, mientras que ha asegurado que esta última, “se dirige al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga”.

“Lo más indecente que es quisieran engañar a la población de Marbella diciendo que ya había una resolución de la Fiscalía donde mantenían que no nos tenían que dar ninguna documentación”, ha lamentado Bernal, quien ha remarcado que “es mentira que se haya archivado” el procedimiento judicial sobre los contratos de Codecosol, criticando que los populares “son chapuceros para mentir, engañar y falsear”.

“El procedimiento de Codecosol sigue adelante, y hasta ahora los tribunales están diciendo que tienen que dar ese expediente, y si no nos lo han dado hasta ahora, es porque están agotando los recursos del Ayuntamiento para que no podamos optar a esa documentación, pero va a llegar”, ha asegurado el socialista, quien ha valorado que “ellos quieren recurrir para que no tengamos la información antes de las elecciones municipales”.

Por su parte, el edil del PSOE, José Ignacio Macías, ha recordado respecto al procedimiento judicial que es de “protección de los derechos fundamentales seguido ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, porque se trata de una petición de documentación dirigida a una administración que no nos ha querido contestar”, en relación al Ayuntamiento de Marbella.

Así, ha explicado que “por la falta de respuesta, pedimos la protección del Juzgado, se admitió a trámite y ordenó que se entregase la documentación”. “Ellos no quisieron entregarla y dijeron que no les pedían esa documentación, sino otra”, ha relatado en torno al equipo de Gobierno, asegurando que “el procedimiento sigue adelante para que se dicte sentencia”.

Macías ha lamentado que el PP haya sacado en el Pleno “un documento de un procedimiento que no tiene nada que ver con Codecosol, ni con nada que estuviésemos debatiendo en el Pleno extraordinario, y mostrarlo de lejos diciendo que la Fiscalía decía que no nos tenían que entregar los documentos”.

Por su parte, ni el Ayuntamiento de Marbella ni desde el PP han contestado al ser prguntados por qué procedimiento está relacionado con el documento mostrado en el Pleno.

El PP admite que se ha mostrado un documento de "otro procedimiento"

Un día después, el portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente del PP, Félix Romero, ha declarado que “esa documentación no es falsa”, aunque ha admitido que “se produjo un error y efectivamente se esgrimió un documento que refería a otro procedimiento” planteado por el PSOE.

En cuanto al procedimiento judicial, Romero ha destacado que “no hemos denegado esa información, está aceptado el acceso”, señalando que “el problema es de índole operativo”, por lo que ha asegurado que hay “dedicada una empresa a digitalizar esa información, que cuando esté se facilitará”.