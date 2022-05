El PSOE de Marbella señala que la asociación de espigones está "desvirtuada" con los fichajes de la alcaldesa

El portavoz del PSOE en Marbella, José Bernal, ha considerado que la contratación en el Ayuntamiento como asesores y cargos de confianza a representantes de colectivos sociales como la Asociación de espigones emergidos “desvirtúa” al colectivo, así como ha defendido la necesidad de desarrollar los proyectos de estabilización del litoral.

Así lo ha valorado el socialista tras conocerse la contratación como asesor por parte del equipo de gobierno del vicepresidente de la Asociación de espigones emergidos para Marbella, Paco Claro, para ejecutar el plan de la vivienda de la Junta de Andalucía en la ciudad, aunque ha matizado que el ejecutivo local “tiene potestad” para ello y el Partido Popular (PP) como gobierno contrata a quienes considere oportunos”.

Bernal ha considerado pese a ello que con la contratación de Paco Claro o el presidente de dicho colectivo, José Miguel Lima -que ha asegurado que es un “cargo de confianza” del gobierno local- “se pone en tesitura a una asociación como la de los espigones emergidos, que nació del impulso de la sociedad civil”.

Sobre las demandas del colectivo, que reclama la estabilización del litoral con la construcción de espigones en las playas de Marbella y San Pedro Alcántara, ha valorado que en la ciudad “es una necesidad patente que aglutina a varios sectores de la población”, tildándola como “justa”.

“Cuando el presidente es un cargo de confianza del Partido Popular, a sueldo del Ayuntamiento, al igual que el vicepresidente, lo que están haciendo es desvirtuar la labor de la asociación y también están trasladando una imagen negativa convirtiendo una reivindicación justa y necesaria en una acción politizada”, ha valorado el socialista.

Por otro parte, ha destacado que si “el Partido Popular contrata a estas personas desde el Ayuntamiento es una cuestión interna sobre la que tendrá que dar explicaciones de si son las más adecuadas a los ciudadanos, en eso no vamos a entrar”, pero ha matizado que si éstas “tienen una relación directa con un movimiento social y ciudadano están transmitiendo una imagen de politización que no le viene bien a Marbella, no le viene bien al movimiento asociativo y ni siquiera al equipo de gobierno”.