La Mesa del Parlamento de Andalucía rechaza el escrito del PSOE para preguntar sobre la alcaldesa de Marbella

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha rechazado este miércoles el escrito de reconsideración presentado por el Grupo Socialista para la inclusión en la sesión del Pleno de este jueves de una pregunta de máxima actualidad sobre los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Marbella a una sociedad del marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, según han confirmado Europa Press en fuentes parlamentarias.

La iniciativa socialista se fundamentaba en que de fondo se trataba de una transferencia de recursos de la Junta de Andalucía hacia la Corporación costasoleña con cargo al Plan Proteja (Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía) de 2011.

Los socialistas habían solicitado la convocatoria urgente del órgano de gobierno de la Asamblea legislativa autonómica a la conclusión de la sesión de este miércoles del Pleno del Parlamento para la discusión de este escrito y poder propiciar que la pregunta de máxima actualidad se viera en este Pleno que transcurre entre este miércoles y este jueves y han vuelto a encontrarse con la negativa a introducir la pregunta.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, dio cuenta este miércoles en rueda de prensa de que la Mesa del Parlamento se había negado a incluir la pregunta socialista en su condición de máxima actualidad, dirigida al Gabinete Jurídico y, por ello a la Consejería de la Presidencia, sobre la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) con el uso de fondos suministrados por la Junta de Andalucía.

Férriz ha calificado como "cacicada" la negativa de la Mesa del Parlamento a incluir la pregunta de máxima actualidad del PSOE, una decisión que ha atribuido a "órdenes directas de San Telmo", convencida de que el Gobierno andaluz "ha vetado una pregunta para que en el Parlamento no se hable de Marbella" y se ha preguntado "qué tiene que tapar Moreno Bonilla para volver a cometer la cacicada y que no se hable del escándalo ocurrido en Marbella".

"El silencio" de Juanma Moreno

La portavoz socialista ha explicado que su grupo tiene derecho a cambiar una pregunta y formular una pregunta de máxima actualidad en el Pleno del Parlamento, que debe justificar y acreditar con noticias de los medios de comunicación, mientras que ha señalado que las explicaciones recibidas de la Cámara autonómica para fundamentar su negativa a incluir la pregunta apuntan a que "los fondos no son de ahora, son de otro programa anterior", acerca de transferencias suministradas por la Junta de Andalucía.

"Hay silencios que hablan por sí solos, el silencio de Moreno Bonilla con Marbella es atronador, es un escándalo que afecta a alcaldesa de Marbella, apadrinada por Moreno Bonilla y Feijóo", ha argumentado Ángeles Férriz, quien ha considerado que "no es un escándalo cualquiera, tiene como epicentro el PP de Málaga, cuna de Bendodo y de Moreno Bonilla", mientras que ha recordado que "la alcaldesa dice no saber nada" cuando "afecta a familiares" e insistir en que "la alcaldesa de Marbella no sabe nada y amenaza a todo aquel que quiera saber".