Retorna la Feria de Día al centro de Marbella

La ciudad de Marbella ha inaugurado este miércoles su Feria de Día tras dos años de pandemia con un homenaje al ballet de La Tanque y La Toñi, que protagonizaron los espectáculos de travestismo celebrados en las fiestas patronales de las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo, personajes públicos a los que se ha dedicado el Arco del Parque de la Alameda.

La Feria de Día se ha inaugurado a las 13:00 horas con el descubrimiento de una placa en honor al ballet de La Tanque y La Toñi, la apertura de las barras y del hilo musical de la Feria, que este año se vuelve a celebrar en sus emplazamientos tradicionales como son el Parque de la Alameda y la avenida de Mar.

La concejala de Fiestas, María José Figueira, ha destacado en el acto de inauguración el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los feriantes para que los precios de todas las atracciones mecánicas instaladas en el recinto de noche sean “competitivos” y se ofertarán a “3,50 euros frente a los existentes en otros puntos de la Costa del Sol y Andalucía y que oscilan entre los 4,50 y los 7,00 euros”.

La edil ha subrayado que la parcela de la Feria de Noche, fruto de la cesión altruista de la familia Ramos Marín, “es un lugar muy acertado e idóneo”, al tiempo que ha resaltado “el trabajo y el esfuerzo” de la coordinadora del área, Yolanda Marín, “el alma de estas fiestas”.

Por su parte, Marín ha señalado que en total se han instalado en la Feria de Día 33 barras, de las que “7 están ubicadas en el Parque de la Alameda y 26 en la avenida del Mar”, con una oferta gastronómica que gira en torno a la cocina local. “Tenemos la tranquilidad de que es comida de nuestro pueblo y que detrás de las barras están los colectivos de Marbella como las cofradías o las asociaciones deportivas”, ha agregado la responsable municipal.

Sobre los esta establecimientos que han solicitado la declaración responsable en el Consistorio para celebrar en sus interiores pequeñas actuaciones en directo y decorar sus locales con un toque ferial, Marín ha indicado que solo 10 negocios han realizado esta petición, los cuales “están repartidos por todos los lugares, e incluso hay uno en Puerto Banús”.

El descubrimiento de la placa conmemorativa ha sido uno de los momentos más emotivos de la jornada, donde la ciudad rinde un homenaje a La Tanque (Juan Llamas Pescada), Toñi (Antonio Pineda Gil) y su ballet de la época, compuesto por Lolita de Córdoba, Sarita, Marisol, Embajadora, Karina y Juana La Yegua, que se ha ubicado en el Arco de entrada por su aportación al realce de las Fiestas de San Bernabé y tras una larga y reconocida trayectoria artística.

La Tanque y La Toñi protagonizaron los espectáculos de travestismo de las décadas de los 70 y los 80 del pasado siglo, siendo artistas pioneros de la época y cuyos shows se basaban en el arte folclórico español.

“Yo soy muy de Lola Flores”, ha referido La Toñi, que no ha dudado en cantar una estrofa de la artista relacionada con las elecciones, aunque no ha desvelado a qué partido otorgará su voto el próximo 19 de junio en los comicios andaluces. Tampoco ha dudado en mostrar su emoción por el reconocimiento que le hace este año la ciudad a su trayectoria artística: “Se han acordado de nosotros y me parece perfecto, yo lo llevo en el corazón y me emociono un poco”, ha verbalizado.

La Tanque ha agradecido igualmente el reconocimiento del municipio, así como Juana La Yegua, quien ha recordado sus inicios “muy bien”, destacando que en plena dictadura franquista tuvo “la suerte de que no se ha metido nadie conmigo, aunque desde luego yo he sabido andar y no tropezar”, ha matizado.

Los feriantes podrán acudir a la Feria de Día hoy miércoles, mañana jueves y el domingo de 12.00 a 20.00 horas, mientras que el viernes y el sábado se celebrará de 13.00 a 21.00.