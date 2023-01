“Tardo una hora o más para entrar en la autovía y pasar Puerto Banús”

Las retenciones del tráfico se registran a diario en la Autovía del Mediterráneo A-7, a la altura de San Pedro Alcántara (Marbella), una carretera por la que circulan al día más de 100.000 vehículos y por donde transitar en las horas punta puede suponer tardar una hora o más para acceder en la vía y pasar Puerto Banús, según ha destacado la representante de las asociaciones de vecinos en los distritos del núcleo poblacional sampedreño, María Paz Rojas.

Residente en El Salto del Agua de San Pedro y socia de la Asociación de Vecinos Las Flores, esta vecina ha relatado cómo los desplazamientos son “horribles” a la hora de salir de la barriada. “Sales de aquí, y hasta que llegas abajo te tiras más de medio hora”, ha relatado en relación a la bajada de la zona hasta la autovía por la Carretera de Ronda A-397.

“Tardo una hora o más para poder entrar a la autovía y hasta que pasas Puerto Banús ahora”, ha apuntillado que sufre para ir a Marbella o Estepona, ya que durante la temporada estival “llegará el atasco hasta Cancelada”, una zona localizada en el municipio vecino esteponero, siendo una experiencia que se repite también a la inversa con el regreso a casa.

Las alternativas son claras: “O coges la autopista o pierdes una hora para pasar Puerto Banús”, ha lamentado Rojas, quien ha especificado que esta situación se produce a diario en la autovía en “horas puntuales” como pueden ser “los horarios de trabajo y de colegio”, aunque ha asegurado que “en el verano es continuo”.

El nexo de comunicación viaria entre municipios costeros que es la autovía A-7 y la saturación del tráfico que registra afecta a la vida de los residentes, principalmente los de San Pedro Alcántara y el entorno como pueden ser Puerto Banús, Nueva Andalucía o las urbanizaciones que colindan con la infraestructura para los desplazamientos diarios de carácter laboral, de adquisición de bienes y servicios u ocio, entre otros. Según ha apuntado la Subdelegación del Gobierno en Málaga, por la “A-7 occidental son algo más de 110.000 vehículos diarios” los que circulan.

“Cuando vas con una cita previa, no te puedes fiar aunque salgas con una hora de antelación. Yo he ido a Marbella al hospital y he cogido por la autopista porque no fío de llegar a la hora tirando por la autovía, por muy pronto que salga”. En el campo laboral, pese a que es jubilada, conoce muy bien la idiosincrasia de la zona, asegurando que “se tiene que salir con bastante tiempo de antelación, sin saber a la hora que se va a llegar si es hora punta” de entrada y salida a los trabajos o en los cambios de turno. La cosa se complica “cuando hay alguna incidencia o algún choque, entonces ya muérete”, ha recalcado.

Rojas ha protagonizado desde la década de los 80 del pasado siglo las demandas y movilizaciones vecinales para la construcción del soterramiento de la autovía a la altura de San Pedro, una obra que finalizó el Gobierno de la Nación en 2012, y que según ha valorado “ha servido para poco”. En este sentido, ha lamentado que “el proyecto no era como se ha hecho” y “no hay unos carriles paralelos”, ya que para acceder a San Pedro “hay que dar una vuelta y para salir lo mismo”.

“Lo han hecho tan mal, que no han dejado terreno para poder hacer los carriles e incorporarse de otra forma a la autovía”, ha referido en torno al túnel soterrado, al tiempo que ha exclamado que “ojalá se pudiera hacer” la construcción de un tercer carril.

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha destacado que el Ayuntamiento ha solicitado hasta en seis ocasiones “redactar el proyecto de un tercer vial en cada sentido” en la autovía a su paso por San Pedro, que incluiría además “la construcción de una pasarela peatonal que conectara Nueva Andalucía con Puerto Banús”, con acuerdos plenarios en 2017 o 2022, sin que se haya recibido una respuesta por parte del Ministerio, tampoco al ser preguntado por este medio.

El edil ha señalado que el nuevo Plan General que se está elaborando en estos momentos por parte del Ayuntamiento plantea “soluciones no solo al tercer carril, sino que puedan vertebrar la capilaridad este y oeste entre Marbella y el resto del casco urbano”, lo que según sus palabras incidiría en “las conexiones con las urbanizaciones”, ya que ha recordado que “cualquier otra actuación depende del Ministerio de Fomento, que es el competente”.

Así, ha indicado que en los próximos meses “se va a probar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)”, un documento en el que “no vendrá desarrollada esa infraestructura”, así como ha señalado que posteriormente se abordará la “fase de redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU)”, en el que “aparece reflejada”. El contemplar esta actuación en el planeamiento urbanístico es fundamental para poder desarrollar cualquier tipo de iniciativa, según manifestó el portavoz del PSOE, José Bernal.

García ha instado al Gobierno de España a que “se ponga manos a la obra en cuanto a la redacción del proyecto y la posterior ejecución de un tercer carril en cada sentido”, así como ha criticado que “no hay voluntad de redactar el proyecto de uno de los principales puntos negros de la red viaria de la provincia de Málaga”, al asegurar que el mismo no supondría una “inversión millonaria”.

Mientras tanto, los residentes de la costa y sus visitantes siguen sufriendo las retenciones de la circulación, que se acentúan durante el verano con la llegada de los turistas. Mercedes Piñero vive en Estepona y se desplaza diariamente a Marbella para cubrir su jornada de trabajo, lo que supone “hacer 10 kilómetros en 35 minutos, cuando sin atasco sería en 15 o 10 minutos”.

“El tipo de problema que se ve en la autovía todos los días en torno a los atascos es a la altura de Puerto Banús, que hay muchas entradas y muchos accesos a la A-7 y sólo dos carriles y es un embudo”, ha relatado. Como soluciones propone “abrir la autopista o hacer una vía alternativa para que los coches que vengan de Málaga no tengan que cruzar por Puerto Banús y por San Pedro””.

En este punto, ha aludido a los distintos accesos a Málaga, donde “si quieres ir al centro, pues coges por el desvío que pasa por Plaza Mayor, y si quieres seguir para Granada o para otro otra población tienes una vía alternativa”.