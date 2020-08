Testigos del incendio en el hotel de Marbella: “Vi a tres clientes bajar por la fachada para huir del fuego”

Los vecinos de la urbanización Mirador del Rodeo, una construcción anexa al hotel Sisu de Marbella, han sido desalojados de sus casas en la madrugada de este viernes “con un poquito de pánico” tras el aviso de la Policía a causa del incendio registrado en el establecimiento turístico y de ocio, según ha relatado Inna Foder, que vio a tres personas que bajaron por la fachada para huir de las llamas.

Esta residente en la zona ha comentado cómo vivió el fuego tras despertarse con las sirenas del dispositivo de emergencia y el aviso de los agentes, relatando que vio a “tres muchachos que bajaron por el exterior del muro” de madera que hay en la parte trasera del hotel y “la gente estaba escalando” para huir de las llamas.

“Pasamos miedo porque muchas personas se despertaron con la policía, que estaba en la escalera usando un silbato y picando a las puertas” sobre las 6:30 horas, ha asegurado esta vecina, que en un principio pensó que “había sido un accidente de la Autovía y después he abierto la ventana y he podido ver el incendio, pero no fue tan grande”.

Así, ha explicado cómo ella y su marido tuvieron que salir con su bebé y abandonar el edificio. “Hemos salido todos los vecinos aquí con un poquito de pánico y todo el mundo estaba filmando todo lo que estaba pasando con sus teléfonos móviles”, ha asegurado.

Ash Foder, su pareja, ha agregado que una vez fuera, la Policía obligó a “mantener la distancia porque hay gas de propano qué puede explotar”, valorando que “no fue tan fuerte la explosión y parece que fue afuera del edificio. Solo un ruido grande” y que ambos escucharon “una hora después de desalojar el edificio” desde el cercano Real Club de Pádel de Marbella, donde acudieron a tranquilizarse y tomar un café, ha añadido ella.

Otro hombre extranjero de edad adulta que merodeaba esta mañana por la zona y que ha querido permanecer en el anonimato, ha asegurado que se encontraba alojado en el hotel en la tercera planta cuando se produjo el incendio. “Yo estaba durmiendo y de repente no sé lo que pasa, hay ruido y humo en mi habitación y busco la salida de emergencia para bajar desnudo, sin ropa, solo con mi cuerpo” y ayudado con las luces de emergencia y de los teléfonos móviles, ha apuntado.