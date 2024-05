Treinta kilómetros de atascos en la A-7 (y sin solución)

El problema de la movilidad de la Costa del Sol es cada vez más acuciante, con puntos negros como Marbella, La Cala o Fuengirola que generan atascos diarios, por lo que los empresarios y las administraciones públicas demandan soluciones como liberar el peaje, el tren litoral o reforzar el transporte interurbano, según varias fuentes consultadas.

El vicepresidente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, ha destacado que la congestión del tráfico en la Autovía A-7 “es un problema recurrente y constante durante todo el año”, produciéndose “a primera hora de la mañana en sentido occidental, Málaga capital hacia Estepona, y por la tarde en sentido contrario”, excepto los fines de semana.

Esta situación genera, según el empresario, “tráfico lento, la llegada tarde de los trabajadores a sus centros de trabajo, la posible pérdida de vuelos por parte de los turistas que desconocen la situación del tráfico regular a diario, y por lo tanto, se encuentran con sorpresas por la mañana, lo que genera estrés y cierta incomodidad e insatisfacción”. A ello se suma el que “a veces se producen alcances o pequeños accidentes y averías que provocan una mayor saturación”, siendo la problemática mayor cuando “es un vehículo pesado con kilómetros de congestión”.

Como los principales puntos negros, el hotelero se ha referido al recorrido comprendido entre “Los pacos de Fuengirola hasta el nudo de Benahavís” entre las 08:00 y las 11:00 horas, y por las tardes a la inversa, algo que “es recurrente todos los días, incluido en enero”. Además, ha señalado que en la Autopista AP-7 “hay congestión de tráfico, fundamentalmente en las zonas de peaje, donde los vehículos tienen que parar” para hacer el pago, lo que genera “bastantes colas, sobre todo, en los de Calahonda y San Pedro Alcántara”.

Según ha valorado, la saturación del tráfico provoca que “la imagen del destino se vea ciertamente afectada”, mientras que para los trabajadores de la industria supone que “se tengan que levantar mucho más pronto, que lleguen más tarde a sus domicilios cuando salen del trabajo, dificultades en la conciliación de la vida laboral y familiar o el llegar tarde a los puestos de trabajo”, principalmente para “los que viven en Málaga o alrededores en zonas como Alhaurín o Torremolinos y se tienen que desplazar a Marbella, Estepona o Mijas”.

Demandas del sector turístico

Una de las principales demandas del sector para mejorar la movilidad es la liberación del peaje de la Autopista, considerando Hernández que si se abriera “se generaría congestión de tráfico”, por lo que ha incidido en que además “habría que reforzar el transporte interurbano entre los municipios, prácticamente desde Benalmádena hasta Estepona”. Otra histórica es el tren litoral, destacando que “ayudaría porque la congestión de tráfico en la Autovía es coincidente con las zonas donde no hay” Cercanías a partir de Fuengirola.

Como “soluciones intermediarias”, ha apuntado a pasar “el tráfico pesado por la Autopista, descuentos temporales y que haya una única temporada en la AP-7 o que aquellos trabajadores que demuestren trabajar o vivir en la provincia puedan tener un acceso preferencial”.

El director de Wyndham hotels & resorts, localizado en plena Carretera Nacional 340, Curro Marcos, ha señalado que la situación de atascos permanentes es “bastante desesperante”, destacando que a nivel del cliente “le puede molestar o afectar más o menos según sus planes”.

El hotelero ha puesto el acento en que la mayor incidencia por la afectación del tráfico se produce en los trabajadores del sector, asegurando que es uno de los motivos por lo que existen “problemas a la hora de encontrar trabajadores”, según ponen de manifiesto los propios candidatos en las entrevistas. En este sentido, ha señalado que, por ejemplo, para puestos administrativos o de oficina hay gente que pide solo “teletrabajar porque no quiere sufrir los atascos a diario”, algo que no se da en puestos como camareros o recepcionista, aunque sí condiciona a la hora de aceptar el empleo.

Además, Marcos ha destacado la “improductividad” en las empresas, ya que los empleados “llegan tarde” aunque planifiquen sus viajes, por lo que ha indicado que algunas se plantean “la contratación del telepeaje”, aunque “en una plantilla de 50 personas no te lo puedes permitir”, al tiempo que ha criticado que los “descuentos ridículos” de la AP-7.

Como soluciones, apunta a “liberalizar el peaje de la Autopista” o “aumentar el transporte público como una alternativa real”, además de otras alternativas menos costosas como “la previsión de grúas cada determinados kilómetros para acceder de manera rápida si se produce un accidente y retirar los vehículos”.

Por su parte, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, Juan José González, ha valorado que el problema de la movilidad “se está convirtiendo en un serio hándicap para el desarrollo” de Marbella y la Costa del Sol, generando en los turistas que “van a ver cada vez menos atractivo desplazarse a pasar sus vacaciones en nuestra zona si tienen que enfrentar continuos atascos”, lo que “va a repercutir en la calidad del servicio turístico que prestamos y del confort que tengan nuestros visitantes”.

También ha agregado los “enormes problemas” que causa a las empresas porque “sus trabajadores se ven envueltos en problemas de tráfico y no es solo que llegan tarde al trabajo, sino que tienen que salir antes en previsión de que se puedan encontrar con estos atascos”. Ello “hace poco atractivo que los trabajadores, sobre todo los que vienen de otras poblaciones, vengan a trabajar a Marbella y buscarán otros horizontes”.

González ha apuntado así al “enorme hándicap con la falta de conexión ferroviaria, que ayudaría a paliar enormemente el problema”, así como “una subvención a los precios de la Autopista podría paliar en parte los problemas de tráfico”, destacando como principales puntos negros “Puerto Banús, la entrada de Nueva Andalucía” y el túnel de San Pedro.

El expresidente de la Asociación de Empresario de La Cala y Mijas Costa -que actualmente se encuentra inactiva-, José María Mariscal, ha lamentado que “la Costa del Sol está masificada de vehículos”, lo que provoca “contaminación e incomodidad”, remarcando que “La Cala es un punto negro impresionante y toda la costa occidental”. Según sus palabras, “la única solución es ampliar el tren hasta Estepona”, aunque ha valorado que “no hay voluntad política”, así como “dejar gratuita a la Autopista”.

Así, ha criticado que “hay un cuello de botella desde Marbella hasta El Higuerón o Málaga”, lamentando que “es un sin vivir para llegar a Málaga desde La Cala hasta Marbella, el tráfico está masificado”, por lo que ha indicado que “la gente debe acortar por el Hipódromo la Carretera de Coín” y “salir 1,5 o 2 horas antes para llegar al puesto de trabajo”. Por ello, ha incidido en “la falta de infraestructuras”, señalando que “La Cala ya no soporta lo que hay, sin embargo, se dan licencias de obra por un tubo”.

El concejal de Transportes del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, ha indicado que la ciudad adolece de “problemas estructurales que no ayudan a la fluidez de la movilidad”, entre los que ha destacado “no acometer en su momento el acceso a la Carretera Nacional 340”, por lo que ha lamentado que no se haya producido “la liberalización de la Autopista”, que recientemente se ha conocido que se va a proceder a ello en Alicante, o la ausencia del tren litoral.

El edila ha destacado que para gestionar la situación de “afluencia importante” que registra la ciudad, el Ayuntamiento implementa “un plan especial de tráfico en verano” con el que se determinan “los puntos calientes de zonas de afluencia especialmente acusada”, con el objetivo de minimizar los problemas en este sentido.

En su opinión, los atascos “no generan una buena imagen” del destino turístico y no son “una comodidad para alguien que viene a un sitio de vacaciones”, por lo que ha criticado que el Estado es “miope al no acabar de buscar una alternativa o una solución”, apuntando como “la más fácil y rápida a la liberalización de la Autopista, que absorbería al 50% del tráfico de otras vías de acceso a Marbella como la Carretera Nacional 340 o la Carretera de Ojén, con lo que no habría atascos”.

Ello beneficiaría a su vez a los “municipios colindantes” ya que facilitaría los desplazamientos de los visitantes. Así, ha apuntado al “tren litoral” como solución a medio plazo, lamentando que la ciudad es “la principal capital turística del sur de España”, y sin embargo, “no ha habido ningún cambio en el acceso al municipio” desde hace más de veinte años.

"Paso 1,5 o 2 horas en el coche"

José Antonio se desplaza a diario en su vehículo desde Benalmádena hasta Marbella para trabajar en el centro, para lo que “paso como mínimo 1,5 o 2 horas en el coche” al ser “el transporte público bastante malo en la autovía”, donde hay “problemas de atascos, accidentes, llegar tarde a reuniones, al trabajo o para recoger al niño”. “Tengo que salir prácticamente 1 hora o 1,5 antes si me quiero asegurar de llegar a tiempo al trabajo”, ha lamentado.

Para su día a día supone “una falta total de tiempo”. “Antes de usar la autovía me daba tiempo a entrenar y a disfrutar del ocio y demás. Las 1,5 o 2 horas te lo comes del tiempo de conciliación familiar y de ocio”, ha comentado, asegurando que le genera estar “cansado siempre” por “la tensión de la carretera con el nivel de tráfico que hay y con la cantidad de accidentes”.

“El tiempo de ocio y que pasarías con los amigos, te lo pasas en el coche”, ha lamentado, por lo que ha apuntado a “la apertura inmediata de la Autopista” como solución, así como “el tren aliviaría mucho el tema del tráfico”.

María Pérez se traslada a diario de Estepona a Marbella en su coche para trabajar en una oficina en el centro, que comparte con una compañera, para lo que sale de su casa a las 07:10 horas y “con suerte paso una hora en la carretera, porque en verano con los atascos puede 1,5 horas o más”, ya que “el transporte público no es eficiente y no hay combinaciones que me permitan ir en mi horario de trabajo”.

Según ha relatado, “cuanto empieza la Semana santa y durante todo el verano los atascos constantes a la altura de Puerto Banús en sentido Estepona sobre la 15:00 y se complica la situación en el momento en el que hay cualquier alcance ya que no hay arcén que permita atender a los accidentados y mantener el tráfico”. Por ello, subraya que “liberar el peaje de la AP7 es fundamental para descongestionar la carretera”.