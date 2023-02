La alcaldesa de Marbella dice que los ataques no le moverán "ni medio milímetro"

La Sala de lo Penal del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el portavoz del PSOE, José Bernal, para personarse como acusación popular en el caso de la trama sueca, en el que está procesado el hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha aseverado que los ataques "no me van a mover ni medio milímetro".

El hijastro de la regidora, Joakin Broberg, esta procesado por los presuntos delitos de "blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas", "organización criminal" y "contra la salud pública", según el auto de procesamiento, que fue confirmado por la Sala de lo Penal de la AN el pasado mes de enero.

El auto que deniega la personación de Bernal está fechado el 10 de febrero de 2023 y resuelve el recurso de apelación presentado contra el auto dictado el pasado mes de diciembre por el mismo tribunal en relación a un recurso de reforma, en el cual se desestimaba la personación por “no haber descrito adecuadamente los hechos de la causa que afectan a la referida Corporación municipal”.

Según el tribunal, el recurso de apelación interpuesto no puede prosperar por cuanto el recurrente (Bernal) “pretende personarse en una causa de avanzada tramitación por la presunta perpetración de unos hechos muy diferentes a los que han sido objeto de investigación, y muy particularmente del auto de procesamiento”.

El documento señala que los hechos investigados “giran en torno a presuntos actos de narcotráfico y de blanqueo de capitales procedentes de dicho tráfico de drogas, con un específico apéndice constituido por la supuesta comunicación de información restringida de uso policial a Joakim Peter Broberg por parte del funcionario del Policía municipal Rafael Gallego Guerrero”.

Sin embargo, el tribunal apunta a que “la fundamentación para la personación del recurrente en las actuaciones como acusación popular se apoya en presuntas irregulares cometidas en el seno del Ayuntamiento de Marbella, ante la existencia de evidencias en virtud de las cuales el Ayuntamiento, sus cargos y funcionarios formaban parte de un grupo concertado para servirse de la información municipal o ser adjudicatario de obras de la Corporación local”.

“La diferencia del objeto o materia sujeta a comprobación es palpable”, indica la Sala, que recalca en el auto “la total ausencia de precisión acerca de los hechos a los que dirigir la investigación y las personas presuntamente responsables de tales hechos” y “sin que en ningún momento pueda atribuirse participación alguna al Ayuntamiento de Marbella y sin que la condición de concejal del grupo de la oposición municipal que ostenta el apelante le otorgue mayor peso para ejercer la acusación popular en este procedimiento”.

La AN vuelve a rechazar que el PSOE se persone en la causa

Por su parte, la alcaldesa ha mostrado su alegría de que “una vez más, y ya van tres, se le haya dicho al Partido Socialista que en su petición para personarse en el procedimiento que se está siguiendo en la Audiencia Nacional no tiene absolutamente ninguna razón, y le deniegan esa personación”.

“Son tres magistrados de la Audiencia Nacional por unanimidad, y la Fiscalía también, negándose a que -se persone- el Partido Socialista, y en este caso el señor Bernal, que pretende hacer un uso político de algo que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento y desde luego con nadie del equipo de Gobierno”, ha subrayado Muñoz, quien ha lamentado que “intenten hacer un asunto de cara a las siguientes elecciones y a la campaña electoral que les permita tener algún rédito político”.

La regidora ha apuntado que “lo que han intentado ha sido seguir estirando el chicle y estoy convencida de que iban a seguir estirándolo hasta las elecciones, porque no tienen otra cosa que ofrecer a Marbella”, valorando que “cuando alguien plantea una campaña electoral en vez de hacer propuestas, en ir en contra del equipo de Gobierno, de mí como alcaldesa a nivel personal y familiar, y en este caso a nivel de mi cargo, dice muy poco no solamente de la estrategia que tienen, sino de la forma de pensar que se tiene para estar en política”.

“Yo creo que en política no vale todo, en política hay que hacer mucho más serio y hay que ser más riguroso. Yo creo que a partir de ahora, deberían de reconsiderar esos ataques que nos lanzan una y otra vez, y les digo que a mí no me van a mover ni medio milímetro”, ha aseverado la primera edil, así como ha subrayado que “esas campañas nunca son positivas, ni los ciudadanos las compran ni las valoran”.