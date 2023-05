La alcaldesa de Marbella declara que no acudirá al Senado para “hacerle la campaña al PSOE”

La alcaldesa de Marbella y senadora por Málaga del Partido Popular (PP), Ángeles Muñoz, ha declarado este viernes que no acudirá al Senado “para hacerle la campaña al PSOE”, en el marco de la investigación parlamentaria que mantiene abierta la Cámara Alta sobre el origen de su patrimonio, así como ha mantenido que el mismo está “declarado”.

Así lo ha destacado Muñoz en el almuerzo de socios del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, donde ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para ofrecer la ponencia ‘Andalucía: el cambio para ser líderes’, además de otros representantes del partido como la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, o la presidenta de la formación en Málaga, Patricia Navarro.

Preguntada por si va a acudir al Senado a dar explicaciones sobre su patrimonio, Muñoz ha sido tajante: “Iré a las sesiones, pero para hacerle la campaña al Partido Socialista no”, ha subrayado la senadora y primera edil de la ciudad.

Así mismo, la alcaldesa ha defendido que “todo está declarado”, en relación a su patrimonio, como ha venido argumentando en los últimos meses desde que se iniciara la investigación de la Comisión de Incompatibilidades del Senado a petición del PSOE, por lo que ha vuelto a remitir un escrito a la Cámara Alta en la misma línea y negando que exista ninguna irregularidad en sus propiedades, “exactamente igual que antes”.

La Mesa de la Comisión de Incompatibilidades del Senado acordó hace dos semanas citar a declarar a Ángeles Muñoz pese a que la senadora 'popular' no tenía la obligación de comparecer en este órgano. Y precisamente, la regidora de Marbella ha eludido la asistencia en esta investigación, enviando de nuevo un escrito en el que asegura que todo su patrimonio "está declarado a la Agencia Tributaria", según dio a conocer ayer Europa Press.

Sin embargo, el PSOE ha desdeñado tanto este escrito como el que ya mandó hace unas semanas porque entiende que no aclaran nada sobre su patrimonio. "Ha preferido no venir y eludir su derecho a dar explicaciones mediante un escrito que no contesta a nada de lo que se le preguntaba", explicaron fuentes del grupo socialista.

De hecho, creen que es una respuesta "insuficiente" con la que, a su juicio, ha intentado "eludir" las preguntas durante la comparecencia a la que había sido citada.

Muñoz está siendo investigada por la Comisión de Incompatibilidades del Senado por la presunta violación del Código de Conducta de las Cortes Generales después de que actualizase su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia. La alcaldesa de Marbella podría haber ocultado parte de su patrimonio a la Cámara Alta, según los socialistas.

Pese a que finalmente ha declinado comparecer, la Comisión de Incompatibilidades deberá elaborar un informe la próxima semana, que será aprobado el 18 de mayo, en plena campaña electoral, y posteriormente elevado a la Mesa del Senado para determinar si Ángeles Muñoz vulneró el Código de Conducta de las Cortes Generales.