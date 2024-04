Dani García celebra el aniversario de BiBo Marbella: 653.000 clientes en diez años

En abril de 2014 abría sus puertas BiBo Marbella, en el hotel Puente Romano, un restaurante que, para Dani García, "marcó un antes y un después en el grupo (GDG) y en la gastronomía". De hecho se considera el primer restaurante 'pret a porter' del cocinero marbellí y actualmente cuenta con cinco BiBo(s) repartidos por todo el mundo. Junto al de la Costa del Sol están el de Tarifa, Madrid, Londres y Doha y probablemente no sean los únicos, pues la compañía tiene previsto abrir en los próximos 12 meses hasta una docena de nuevos establecimientos en ubicaciones tan exclusivas como Miami y Los Ángeles, Amsterdam y Budapest. En España verán la luz otras propuestas gastronómicas de García en Barcelona, Valencia, Mallorca y un proyecto largamente acariciado que estará en Marbella, apostando de nuevo por su "casa, mi hogar".

BiBo es así la niña de sus ojos, un concepto clave para Dani García que le marcó el camino. Tras el éxito que consiguió con el primero, vendrían el segundo, el tercero... Su mente inquieta y sus ganas de crecer e innovar le llevaron en un momento concreto de su carrera a pararse y reflexionar: "¿Crecer solo con BiBo o hacer cosas diferentes?". Confiesa que fue ahí que optó por ir dando a luz otras marcas que han ido consolidando la empresa y llevándolo a mercados muy diferentes. Lobito de Mar (Marbella, Madrid, La Finca y Doha), Leña (Marbella, Madrid y Dubái), Tragabuches (Marbella y Madrid), Dani Brasserie (en el Four Seasons de Madrid), Casa Dani (NYC), La Cabane (Marbella), Smoked Room (en Madrid, con dos estrella Michelin, y Dubái), El Pollo Verde (Nueva York), El Coleccionista (coctelería en Madrid) y La Chambre Bleue (París).

Entre tanto, no todo han sido aplausos para el chef malagueño. Como confiesa, se ha caído en varias ocasiones y no es fácil volver a levantarse. '¿En algún momento creíste que no sobrevivirías en la profesión?' "En muchísimas ocasiones, la verdad", comenta. En el camino, hace relativamente poco tiempo, se han quedado nombres como Babette, muy recientemente La Gran Familia Mediterránea y ahora dice adiós a su japonés, Kemuri, y al italiano Alelí, ambos en Puente Romano. Y siempre sobreviviendo a los tiempos y a las modas ese BiBo que está con él en las buenas y cuando no todo va tan rodado... De ahí que este décimo aniversario sea tan especial para Dani García y los suyos.