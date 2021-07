Los comerciantes piden bolardos para proteger la calle del atropello múltiple de Marbella

Los comerciantes de la céntrica avenida Miguel Cano de Marbella piden aumentar la seguridad de la vía con la instalación de bolardos para proteger las terrazas tras el atropello múltiple acometido ayer por un vecino de la localidad que fue detenido y está pendiente de valoración médica, resultando heridas once personas, de las cuales dos continúan hospitalizadas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes alrededor de las 15:25 horas cuando un turismo invadió la terraza del bar ‘Casablanca’, arrollando una veintena de mesas que había dispuesta para ofrecer sus servicios de restauración, así como se llevó por delante a otras dos instalaciones de negocios de hostelería y a los viandantes que transitaban por el lugar.

La avenida se ha despertado este martes con cierta normalidad tras el suceso, aunque los comerciantes de la zona han mostrado su preocupación por lo ocurrido y piden que se refuerce la seguridad con la instalación de instrumentos que impidan el acceso: “Bolardos urgentes, que pongan esto un poco más controlado”, ha referido Jorge Martin, encargado del bar ‘Casablanca’, que ha relatado cómo vivió el momento.

“Me pilló justo cuando iba a salir del local, giré la cabeza y vi que el coche ya estaba por la mitad de la calle y pensaba que se había caído un quicio de un balcón, y cuando salí ya estaba abajo”. A nivel personal, la experiencia la pasó “con mucho nervio y mucha angustia por la gente herida y por saber que no muriese nadie, porque es una triste guasa que estés comiendo o de vacaciones y que te pase esto, no se lo deseo a nadie”. “Fue todo muy rápido y es una sensación que no te esperas que te vaya a pasar, no es nada agradable”, ha asegurado el hostelero, quien ha detallado que el vehículo arrolló “las tres últimas terrazas que hay” en el ala derecha de la avenida.

Janeal Fernández es dependienta en la tienda ‘Moda Enjoy’, localizada a unos metros del comercio donde el turismo colisionó. La joven ha comentado que tras el aviso de su compañera salió y observó cómo un vehículo “estaba llevándose todas las mesas, todas las sillas, e incluso a la gente hasta chocar en la joyería”. En el interior del mismo “vi al conductor en shock con una señora pegando en el coche diciendo que casi mata a su hija, con todo el mundo llorando y con pánico”. Después, comprobó que “todas las sillas estaban en el suelo, las mesas o la comida y a medida que iba subiendo en ‘Casablanca’ había gente atropellada en el suelo, con sangre en la cabeza, con la cara destrozada o una persona inconsciente”. La vendedora ha indicado que “deberían de poner unos barrotes” para proteger la zona.

El administrador de la cafetería ‘Troyano’, Quique Troyano, ha destacado la consternación que ha supuesto el suceso, al tiempo que ha pedido “protección para las terrazas” con la instalación de “bolardos” estáticos o móviles, ya que ha indicado que el problema de la avenida es que “estamos vendidos” porque “pueden pasar los taxis, los repartidores y los del vado”. Asimismo, ha criticado que “la gente estaba grabando en vez de ayudar” durante el atropello.

El encargado del restaurante La Lonja, Enrique Reyes, recuerda el “ruido atronador multiplicado por cien” durante 8 o 10 segundos que provocó el coche cuando chocó con un portal. “Te quedas en shock en unos segundos y no sabes lo que ha pasado, la primera impresión es de miedo porque lo primero que se escuchó es que era un atentado”. Luego, “incertidumbre porque hay mucha gente en el suelo, sangre y muchas voces y sirenas, es una imagen muy desagradable”. Como solución, el hostelero ha apuntado que “hay sitios como Málaga donde hay bolardos” o la presencia de “un coche de la Policía fijo”.

Begoña Palazón, de la peluquería ‘LC Premium’, observó en primera persona el atropello múltiple tras el “estruendo”, donde “intentamos ayudar pero con la gente tirada en el suelo tampoco sabes cómo actuar”. “Al principio me asusté, pero en situaciones de este tipo actúo muy rápidamente y llame al 112 para que intervinieran la Policía y los sanitarios”, ha relatado, al tiempo que ha valorado que proteger las terrazas con bolardos “no estaría mal” o instalar barreras de hierro para proteger las aceras.

Dos de las once personas heridas continúan hospitalizadas este martes, mientras que el resto, que sufrió contusiones, recibió el alta la misma jornada, según han informado fuentes sanitarias. La mujer que presentaba mayor gravedad y con un traumatismo abdominal permanece en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro sanitario y también está ingresado un herido con fractura en una tibia.