Detención en alta mar: huía a nado en una playa de Marbella tras amenazar a un médico a punta de navaja

Así fue la detención de un hombre que huía a nado en la playa de Marbella.

Marbella ha vivido este martes una escena tan insólita como peligrosa. Un delincuente habitual, un viejo conocido de la Policía por sus supuestas fechorías en la Costa del Sol, ha sido detenido tras protagonizar una fuga de película: amenazó, presuntamente, a un médico a punta de navaja, huyó a bordo de una bicicleta de dudosa procedencia y, a continuación, se lanzó al agua para escapar, nadando mar adentro hasta ser interceptado, según las distintas fuentes consultadas por este periódico.

La secuencia de los hechos había dado comienzo en las inmediaciones de un hospital. Allí, un facultativo pidió auxilio a los servicios de emergencia, alertando de que un hombre, de origen cubano, lo había amedrentado con un arma blanca, al tiempo que le advertía que quien "mandaba" era él. El sanitario logró zafarse. Antes de que llegaran los agentes, el presunto ladrón se fugó a bordo de una bicicleta que podría haber sido sustraída, extremo que todavía no ha podido ser confirmado.

Durante la huida, se apoderó supuestamente también de una mochila con unas zapatillas y otros objetos personales. Al verse perseguido por una patrulla motorizada, abandonó el vehículo de dos ruedas y su 'botín' y salió corriendo hacia el espigón del puerto pesquero marbellí.

La escapada alcanzó entonces tintes surrealistas: el sospechoso, una vez acorralado, se lanzó al mar -todavía ataviado con un casco de Motocross- y comenzó a nadar mar adentro, alejándose de la costa. Los policía locales, junto a una dotación del Real Cuerpo de Bomberos de Marbella, tuvieron que movilizar una lancha y adentrarse en alta mar para tratar de interceptar al huido. Tras unos minutos de persecución en el agua, lograron alcanzarlo y detenerlo.

La actuación fue captada por testigos, que han difundido las imágenes a través de redes sociales. La grabación refleja el momento en el que el hombre, en ropa interior, se encuentra apostado sobre unas rocas y acaba estirando el brazo para ser rescatado por dos policías, sucumbiendo a sus indicaciones.

El arrestado es de sobra conocido por las fuerzas de seguridad, después de haber actuado en municipios costeros como Estepona, Benahavís, Marbella o Mijas, y ya había protagonizado un episodio similar. Hacía unas semanas, había sido rescatado en Benalmádena después de presuntamente robar un kayak y adentrarse en el Estrecho, asegurando que pretendía llegar a Marruecos.

Esta vez, su intento de fuga terminó también en alta mar, empapado y con las esposas puestas. La Policía Local de Marbella le atribuye la comisión de un supuesto delito contra el orden público (desobediencia y resistencia), amenazas y hurto. Asimismo, los efectivos localizaron la navaja con la que, presuntamente, había vertido antes las amenazas.

Es la segunda detención en el mar practicada en este último mes. Entonces, la Policía Local de Málaga arrestó a un hombre de 39 años acusado de una presunta agresión sexual a una menor y de intentar atacarla en el paseo marítimo Matías Prats, en la playa de la Malagueta en la capital de la provincia.

La joven se encontraba junto a una amiga sentada en un banco de la zona cuando el hombre se les acercó. Al levantarse para marcharse, el individuo habría sacado unas tijeras y le habría dicho a una de ellas que no se iría “sin mantener relaciones con él”. La menor rechazó sus avances y trató de apartarse, momento en el que el sospechoso presuntamente comenzó a realizarle tocamientos sin su consentimiento.