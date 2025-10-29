Detienen a Carlos Fernández, exedil de Marbella acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006

El exconcejal de Marbella, Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas han confirmadola detención del expolítico, que escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y cuya extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó en diciembre de 2022 que el exconcejal, fugado en 2006 tras ser acusado en el caso Malaya y afincado en el país sudamericano, fuera extraditado a España, al considerar que el delito que se le atribuye ha prescrito.

En un fallo este martes, el Supremo resuelve revocar la resolución por la que un juez federal de la provincia de San Juan (oeste) había declarado procedente la extradición de Fernández para ser sometido a juicio en España por el delito continuado de malversación de caudales públicos, que fue apelada por su defensa al considerar que el caso está prescrito.

En diciembre de 2017, el exconcejal fue puesto en libertad por las autoridades argentinas bajo una fianza de 300.000 pesos (unos 14.000 euros de entonces, 1.600 en la actualidad), mientras se resolvía su repatriación. Hasta ese momento, Fernández había permanecido más de tres meses en la prisión provincial de Chimbas, en San Juan, y su puesta en libertad quedó condicionada a presentarse cada quince días en el juzgado y pedir autorización para salir de la provincia, así como la prohibición de abandonar el país.

Fernández escapó al iniciarse la segunda fase de la operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago pero que regresaba de inmediato si era requerido por la justicia, aunque esa fue su última llamada y su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde; después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz. Luego formó parte del gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo. Dimitió de la secretaría local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.