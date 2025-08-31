Enfermeros, policías, profesores... La odisea del alquiler en la Costa del Sol para los trabajadores de fuera

Los altos precios de los alquileres en la Costa del Sol, y especialmente en ciudades destinadas al sector del lujo como Marbella, han provocado que compartir piso en zonas costeras se haya convertido en una modalidad de alternativa habitacional normalizada para trabajadores y personal interino de las administraciones públicas o residir en municipios del interior de la provincia, lo que a su vez dificulta el reclutamiento de personal para las empresas o la elección de estos destinos para desarrollar un proyecto de vida, según fuentes consultadas.

La constante demanda de vivienda asequible es cada vez más repetida en los últimos años en la Costa del Sol, lo que se contrapone al auge del sector inmobiliario premium en la zona. Una situación de contrastes que afecta tanto a los trabajadores como a las empresas, ya que muchos de los primeros no pueden residir en el lugar en el que trabajan y las segundas tienen dificultades a la hora de reclutar personal.

Esta situación se da en el sector sanitario, en el que la dificultad del personal de encontrar una vivienda accesible en Marbella se suma a problemas de “movilidad” e “inestabilidad laboral”, según ha destacado el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez.

Así, ha puesto de relieve la complejidad a la hora de encontrar personal disponible en el Hospital Universitario Costa del Sol para sustituir vacaciones, por ejemplo, asegurando que "la bolsa se agota antes y hay que recurrir a ofertas específicas".

Son varios los componentes que conforman esta casuística, como que "los contratos que se ofertan no son atractivos", muchos ofrecidos por "un mes y la gente los rechaza"; a lo que se suma "el problema de los alquileres". En este sentido, Sánchez ha señalado que eso genera problemas, ya que "se han denegado vacaciones y permisos porque no hay personas para sustituir".

El Hospital Universitario Costa del Sol. / M. J. S.

“En Marbella no encuentras alquileres asequibles en los meses de verano, son todos vacacionales y superiores al sueldo de un enfermero”, ha criticado el representante de Satse, quien ha apuntado que “la gente va y viene de Málaga y de más lejos, porque alquilar en la zona para el periodo vacacional es imposible”.

Para paliar esta situación, ha indicado que muchos profesionales sanitarios "juntan varios turnos y se quedan a dormir en sus coches como pueden, para luego tener tres o cuatro días libres e irse", ya que muchos se desplazan de provincias como Córdoba o Jaén a trabajar al Hospital Costa del Sol. También de la zona de La Línea, Estepona o d la Serranía de Ronda. Mientras, para los trabajadores que viven en Málaga capital hay un servicio de autobús que hace los desplazamientos al centro sanitario.

Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de destinar la Residencia de Tiempo Libre a vivienda asequible, pese al proyecto hotelero en el que está inmerso el complejo residencial; así como solicita “liberar o abaratar el coste del peaje de la Autopista AP-7, que en el tramo Fuengirola y Marbella está colapsada todos los días", una medida que según sus palabras, "haría más atractivo trabajar en la zona". Otra medida que plantea es abril el Hospital de Estepona, lo que "descongestionaría el Costa del Sol”.

Marbella no es un destino elegido por el personal sanitario, donde el delegado de Satse asegura que "la nota de corte es más baja y nadie lo elige como centro preferente". Así, “alquilar habitaciones” y “hacer mucha carretera” son las opciones para estos profesionales.

Municipios de interior

Una situación similar se vive en el Cuerpo de la Policía Nacional en ciudades como Marbella, que es considerada como un destino “de paso” para muchos agentes, según ha indicado la Secretaria General Nacional del Sindicato Reformista de Policías (SRP), Mariló Valencia.

Según ha comentado, Málaga era antes para los agentes en prácticas una “opción prioritaria” pero ahora “no tienen donde dormir” y “no es un destino tan goloso”, donde “el alquiler está por las nubes”. La alternativa es “compartir piso y alquilar habitaciones” para aquellos que viven solos, algo que “se complica bastante si se viene destinado con familia”.

También "irse y alquilar en zonas de interior" en municipios como Monda, Ojén o Istán, porque “ni Marbella ni Fuengirola, en toda la costa los precios son muy altos” y el sueldo es de entre 1.800 y 2000 euros”, ha relatado.

"Marbella no tiene una plantilla con intención de quedarse", ha referido la sindicalista, y al alto precio de la vivienda en la ciudad se suman factores como "la delincuencia o la falta de medios", por lo que “cuando puedes pedir otro destino en la provincia, te vas”.

La ciudad es vista así como “primer asiento para ubicarte en la provincia de Málaga pero no te quedas, porque los precios son desorbitados" y hay “más presión”, a lo que además junto con Estepona "es más fácil llegar porque se van muchos”, por lo tanto, hay “muchas plazas desiertas" y eligen otros municipios como Málaga capital, Vélez Málaga o Antequera.

“Siempre vas a dejar como última opción las que son más conflictivas y con precios más altos", ha destacado Valencia, al tiempo que ha apuntado que Marbella es un destino “transitorio” al comprender “mucho trabajo, poco personal, medios escasos y carretera”, ya que “comprar algo es inviable”. Igual situación refiere con el alquiler.

Por ello, el sindicato solicita la “ampliación de la plantilla” de la Comisaría de Policía Nacional de Marbella, para que “la salida -de agentes- no sea tan acuciante y puedas establecerte y tener tu trabajo” en la ciudad. Asimismo, pide al Ayuntamiento que expida a los policías nacionales la tarjeta de transporte para el uso gratuito del autobús urbano, que da el Consistorio a los empadronados en el municipio. Ello permitiría, según Valencia, facilitar el “aparcamiento” de los agentes que viven fuera y desplazarse a la Comisaría de Policía Nacional de Marbella en transporte público, así como “beneficiaría el propio barrio”, ya que ha asegurado que al día los profesionales de la seguridad ocupan “más de 200 plazas de aparcamiento” del entorno.

Compartir piso o coche para dar clases

La misma complejidad encuentra el personal docente de la administración pública a la hora de elegir un destino para desarrollar su profesión, viéndose afectado principalmente el colectivo de interinos, que “están obligados a coger las vacantes que se le ofrezcan”, ha señalado por su parte el responsable de Enseñanza del sindicato CCOO, Santiago Ramírez.

Así, ha indicado que “la mayoría de los profesores que son funcionarios evitan solicitar municipios como Fuengirola, Mijas Marbella o San Pedro". "Es lo peor, y más complicado a nivel de oferta de vivienda y de precios”, ha apostillado.

La alternativa habitacional más consolidada entre el personal docente, principalmente interino, es “compartir piso con muchas personas, porque parcelan los pisos en habitaciones”. Una situación de mayor precariedad se da en aquellos que se ven obligados a pernoctar en el Albergue Juvenil de Marbella, con "una triste taquilla, sin espacio para la intimidad personal”.

Ramírez ha valorado que la oferta de vivienda en alquiler en este tipo de municipios de la Costa del Sol occidental es “poca” y “carísima”, en los que “las plantillas no se consolidan porque los propietarios alquilan del 1 de septiembre a 30 de junio y los están obligados en julio y agosto a hacer otra mudanza, con la incertidumbre que conlleva, y sin saber si al siguiente año le van a alquilar o a qué precio”.

En este punto, ha incidido además en que los profesores son “inquilinos predilectos” para los propietarios de viviendas vacacionales, en las que “te obligan a irte” con la llegada del verano, lamentando que con ello "no se puede desarrollar un proyecto de vida ni arraigar ahí”.

Otra opción que se da en el sector es “compartir coche”, asegurando el sindicalista que hay personas que van desde Nerja o Ronda a Marbella a dar clases a diario, así como de Estepona o Málaga porque “no se pueden permitir una vivienda”, al ser el salado del salario medio de entre 1.500 y dos 2.000 euros, en función de la antiguedad.

Sector privado

La misma situación se da en el sector privado, con empresas a las que le cuesta reclutar personal por el alto coste de la vivienda en ciudades como Marbella, unido a otros factores como los problemas de movilidad. Tal es el caso, que el hotel de cinco estrellas Gran Lujo Puente Romano de Marbella ha adquirido un edificio para alojar a empleados o el hotel Wyndham Grand Costa del Sol plantea para el próximo año poner un servicio de transporte que facilite el desplazamiento a los trabajadores de la zona de Málaga o de Coín.

En el sector de la hostelería "hay una dificultad muy grande y todo el mundo tiene problemas para encontrar vivienda", ha referido el representante de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) en Marbella, Luis Quiroga, incidiendo en que "la demanda más grande del sector se da en sitios turísticos y el alquiler en más caro”.

Según ha indicado, mucho personal de la hostelería es “extranjero” porque “el español medio no habla idiomas”, por lo que se contrata gente que “al menos habla inglés” y que procede de Europa, matizando que sobre todo de “países que no tienen un alto poder adquisitivo” como los del Este o también Sudamérica, así como mucho “inglés” tras el Brexit.

El hostelero ha señalado que el sueldo medio de un camarero es de 1.500 euros más propinas, según el convenio provincial, destacando que muchos trabajadores del sector “se buscan la vida con gente de su país alquilando habitaciones". "El sistema acabará reventando como no se ponga solución", ha apostillado.

Por otro lado, Quiroga ha apuntado a la dificultad de reclutar personal, debido a factores como el acceso a la vivienda o la falta de formación. Así, ha incidido en que “si en la Costa del Sol el 80% de la economía se basa en la hostelería, deberíamos tener 50 escuelas formando a la gente local”.

Piden declarar Marbella como “zona tensionada”

El portavoz del colectivo ciudadano 'Marbella para vivir', José Juan García, ha solicitado declarar a la ciudad costasoleña como "zona tensionada", algo que serviría para la paliar las consecuencias de la dificultad de acceso a la vivienda en la localidad.

El representante del colectivo ha destacado que “la vivienda sigue subiendo, tanto para la compra como para alquilar, destacando que los pisos “cada vez están más caros” y “cuestan más de 250.000 euros en cualquier barrio obrero”, mientras que “los alquileres son más de 1.000 euros y si piden menos es porque en verano tienes que irte”.

“La situación sigue en aumento el precio y el Ayuntamiento, que tiene la competencia principal, no toma medidas”, ha criticado García, poniendo como ejemplo la ciudad de Málaga y la moratoria de tres años a los pisos turísticos. "Aquí opera la ley del más fuerte y el que tiene dinero puede acceder a una vivienda y el que no se está yendo a los pueblos cercanos". En este sentido, ha lamentado que en municipios como “Ojén, Istán o Monda están a precios de Marbella".

Varios edificios en el centro de Marbella. / M. J. S.

"Si eres soltero no se puedes independizarte, porque un alquiler de 900 o 1.000 euros es complicado, y si tienes pareja con dos sueldos, gran parte de uno se va al alquiler", ha comentado el portavoz del colectivo, destacando que ante este panorama la gente “se piensa montar una familia” y “se consume menos”.

Así, ha valorado que se ha normalizado “compartir piso y alquilar habitaciones”, subrayando que “la gente está sobreviviendo y pagando 600 euros por una habitación”. “En Londres es normal alquilar una habitación por 500 o 600 euros, pero en cualquier ciudad costera de otra ciudad de España por eso tienes un piso y aquí te alquilan una habitación con baño privado”. También ha relatado que en la plataforma se dan casos de personas que viven en la “furgoneta” o “dependientes con una pensión que no es alta” que se plantean irse a Ronda para alquilar.

García ha destacado que el problema de acceso a la vivienda es “estructural”, sobre el que lamenta que “no se están tomando medidas”. Por ello, el colectivo ha solicitado como una de ellas “declarar Marbella como zona tensionada”, lo que en su opinión contribuiría a regular “la subida del alquiler según el IPC”.

A ello ha agregado “limitar la construcción en la Costa del Sol de urbanizaciones de lujo orientadas a la especulación y construir VPO para personas que no tengan vivienda a precios asequibles”, además de “controlar los pisos turísticos, que encarecen el mercado del alquiler”.