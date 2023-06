Aprovecha que una familia va a la playa para colarse en su chalet de Marbella y robar 6.000 euros

El verano se acerca y con él la época más activa para que los delincuentes especializados en el robo de domicilios actúen. El buen tiempo anima a salidas más frecuentes del hogar, que se suman a la llegada de las vacaciones, momento en el que los ladrones aprovechan para entrar y efectuar sus fines ilícitos. En Marbella, la inquilina de un chalé ha denunciado la sustracción de 6.000 euros mientras ella y su familia el pasado domingo mientras disfrutaban de un día de playa.

Los hechos ocurrieron el 11 de junio, entre las 14:45 y las 20:30, en una vivienda unifamiliar situada en la localidad de Marbella cuando se encontraba vacía, ya que sus inquilinos se habían marchado a la playa. Según recogen el sistema de vídeo vigilancia del inmueble, un hombre, que vestía un pantalón corto de color amarillo y una camiseta de color blanco a rayas, irrumpió en el salón de la familia.

A continuación, el supuesto delincuente se dirigió hacia el bolso de la mujer que reside en el chalet, lo registró y sustrajo todo el dinero que había en su interior, que ascendía a 1.850 euros, asegura la víctima del presunto robo en la denuncia que este martes interpuso en la Comisaría de Policía Nacional de San Pedro Alcántara.

Pero, el botín con el que consiguió hacerse el presunto criminal no quedó ahí. Según recogen las cámaras de seguridad, tras su primera hazaña, sustrajo un sobre que se encontraba en el interior de un mueble, ubicado también en la estancia principal del domicilio, llevándose los 4.000 euros que contenía el mismo. Del mismo modo, cogió otros 350 euros situados en el mueble, junto al sobre.

La cifra sustraída equivaldría, por tanto, a poco más de 6.000 euros, de los que la inquilina explica a este periódico que iba a realizar el pago de su alquiler; mientras que, otro tanto equivalía al pago que le había efectuado uno de sus clientes de la agencia inmobiliaria en la que trabaja.

Aunque la víctima del robo no sabe con claridad por dónde pudo acceder el delincuente al interior del hogar, cree que lo pudo hacer por la puerta principal, ya que cerró la misma con las vueltas de la cerradura, sino tan solo con el resbalón. Además, ésta presentaba unas pequeñas marcas, pero sin estar forzada.

El sistema de videovigilancia también captó un segundo hombre -con estatura alta, complexión gruesa, y vestido con pantalón corto negro, camiseta amarilla y gorra negra- también capta a un segundo hombre en el exterior de la vivienda, que supuestamente habría realizado labores de vigilancia.

Por el momento, se desconoce que se hayan producido detenciones y la denuncia ha sido remitida a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Marbella.

Consejos para evitar robos en domicilios

Cada año, la Policía Nacional ofrece algunos consejos y recomendaciones para minimizar la posibilidad de este tipo de robos, así como facilitar la labor a los investigadores. Cerrar siempre con llave la vivienda tanto al irse de vacaciones como al salir aunque sea solo por unos minutos es uno de ellos.

En el caso de que se observen testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de acceso a la vivienda y el marco, avisar de inmediato al 091 porque lo más problema es que se trate de un método de robo que marcar los domicilios y comprueba aquellos que están deshabitados temporalmente.

Ser cautos a la hora de comentar con las personas del entorno cuando estamos en un sitio público que nos vamos de vacaciones. Tampoco es aconsejable comentarlo en redes sociales, menos aún si en alguna ocasión se ha hecho mención al lugar de residencia a través de fotografías en las que aparece nuestra vivienda o ha quedado reflejada su ubicación.

Utilizar diferentes medidas para que la vivienda no parezca deshabitada desde fuera, tales como no bajar todas las persianas, aprovechar sistemas automatizados para que determinada luces o dispositivos electrónicos del hogar se activen de forma periódica, así como que algún familiar o allegado de confianza puede recoger periódicamente la correspondencia del buzón para que no se acumule y comprobar el estado de la vivienda.

También hay que prestar especial atención a la presencia de desconocidos en la finca. No abrir el portal a desconocidos y antes de abrir la puerta de acceso al edificio asegurarse que se conoce a esa persona.

En el caso de que a la vuelta se encuentre abierta o forzada la puerta de la vivienda, en ningún momento se debe entrar ni manipular nada y se debe llamar de inmediato al 091 para que manden un vehículo radiopatrulla y que este haga las comprobaciones oportunas.

Para facilitar una posible investigación y la recuperación de los objetos sustraídos, resulta conveniente tener elaborado previamente un listado con los objetos electrónicos que se tengan en casa –tablets, televisores, ordenadores y consolas, entre otros- y sus correspondientes números de serie. También es aconsejable disponer de un listado detallado y fotografías de las joyas y objetos de valor. En caso de sustracción es conveniente aportar estos listados en la denuncia para poder rastrear los objetos.