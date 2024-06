Una gala benéfica para recaudar fondos para el futuro gimnasio del Materno de Málaga

La cena de gala benéfica que organiza la Fundación Cesare Scariolo tiene este año como objetivo reunir los fondos necesarios para construir un gimnasio en el Hospital Materno Infantil de Málaga que permita la rehabilitación de menores enfermos de cáncer. El evento, que celebra su décimo cuarta edición, está previsto el próximo 15 de junio en el restaurante Barbillón Marbella, en la urbanización Guadalmina Baja, y aguarda la participación de más de 200 comensales, según ha informado la organización.

The American College in Spain (ACS) aportará la contribución cultural, al financiar la actuación del bailaor Curro de Candela, el joven último representante de la dinastía de artistas que iniciara su tío José Greco. Este bailarín y productor musical madrileño atesora una trayectoria artística que le ha llevado por los principales tablaos, teatros y compañías de todo el mundo a lo largo de los últimos 15 años. La alianza de The American College in Spain con la Fundación Cesare Scariolo “se encaja en la política de ACS de apoyar causas benéficas a través de la cultura, el deporte y el medio ambiente”, ha explicado su directora Melissa Butler en el comunicado.

La recaudación de la cena de gala se destinará íntegramente al proyecto Club Deportivo Materno Infantil, que consistirá en la construcción del citado gimnasio que favorecerá el ejercicio físico entre los pequeños pacientes pediátricos oncológicos, en las diferentes etapas de su tratamiento y recuperación. Además de la actuación de Curro de Candela, la gala benéfica contará con una rifa y una subasta solidaria.

El menú de la cena está compuesto de un cóctel previo, solomillo con cremoso de boniato y verduras como plato principal y una tarta de queso de postre. Todo ello por una aportación de 150 euros íntegramente ingresados en la cuenta de la fundación: ES53 2103 0250 210030004983.

La Fundación Cesare Scariolo es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo presidente es Sergio Scariolo (Seleccionador Nacional de Baloncesto Masculino). La Fundación comenzó a trabajar en el año 2008 y, desde entonces, su objetivo fundamental es ayudar a los niños y niñas enfermos de leucemia y linfoma, así como a los que pasan por otro tipo de enfermedades oncológicas, y a sus familias.

Sobre American College in Spain Nacida en 2013, ACS, en la ciudad de Marbella (Málaga), es el primer 'High School' (ESO y Bachillerato) y universidad estadounidense de Andalucía, que ofrece un plan de estudios americano totalmente homologado.