La gestión inteligente de datos para adaptar la oferta al visitante

Expertos han destacado la importancia de la generación y la gestión inteligente de datos para adaptar la oferta turística a las expectativas del visitante en el destino ante un mundo cambiante e influenciado por la tecnología, apostando por la digitalización de las empresas del sector y la colaboración público- privada.

Así se ha puesto de relieve en la jornada ‘Andalucía lidera: turismo digital y sostenible’, organizda por este periódico junto con Andalucía Nexus y Telefónica en las instalaciones de la conocida anteriormente como Andalucía lab, en la que han participado el CEO de Hermeneus world, Eduardo Elorriaga, el CIO de Andalucía Nexus, Adrián Gómez, y el gerente de servicios Smart de Telefónica, Diego López, en un debate que ha sido moderado por el director del diario, Antonio Méndez.

En la charla se ha tratado el uso de la tecnología para la búsqueda de información en la organización de los viajes y la relevancia de la digitalización y la gestión de datos en este sentido, destacando Gómez que esta tendencia es “imparable”, por lo que la Junta trabaja en el diseño de un modelo que “permita que la marca de promoción turística se adapte a esa velocidad” y evolucionar en el terreno digital.

Para ello, ha abogado por “conseguir que todo ese gran volumen de datos se traduzca en toma de decisiones automatizada que nos permita una sostenibilidad digital y eficiencia del destino”, ante la existencia de “audiencias específicas y una serie de usuarios que están dispuestos a ese producto en cualquier momento del año”.

López ha valorado que “hacen falta datos” para que “la magia de la tecnología funcione”, incidiendo en que la generación de éstos permite una “gestión inteligente”. “Hay muchos pero necesitamos datos más concretos y específicos, y en la consulta y el consumo es donde la tecnología es una herramienta muy eficaz”, ha añadido.

Elorriaga ha señalado que “el comportamiento esta claramente siendo modificado en cuanto al uso de la tecnología en el turismo", destacando que Andalucía cuenta con una “ventaja estructural” al tener “suficiente volumen, continuidad y diversidad como para que la innovación no sea una prueba piloto y se convierta en una política estructural clara”, sumado a la “voluntad política”.

Cambios en los próximos años

La aplicación de la tecnología al mundo del turismo está cambiando las formas de comportamiento del visitante, por lo que los expertos han destacado como claves digitalizar el tejido productivo o la microsegmentación para adecuar la oferta. Así, López ha subrayado la importancia de “acompañar a las empresas del sector hacia la digitalización porque tienen que mostrar su oferta en los canales adecuados y entender cuáles son las necesidades de ese turista, qué perfil tiene y los criterios por los que se va a seleccionar una opción u otra”.

En este punto, el CEO de Hermeneus world ha puesto como ejemplo un proyecto que está desarrollando en Torremolinos de la mano Telefónica, para “digitalizar toda la zona comercial y turística del municipio y conectamos con los principales turoperadores para combatir la estacionalidad, la saturación de los espacios o redirigir las dinámicas”.

El evento ha contado con la asistencia de un centenar de asistentes. / Javier Albiñana

Gómez ha apuntado ante los cambios a la “microsegmentación” para adaptar la oferta a las exigencias del turista a través de “datos”, con el fin de que “el destino esté preparado para adaptarse a las características de cada viajero” y que “cada uno que llegue a Marbella se encuentre únicamente con lo que le interesa”.

Durante el debate también se ha puesto sobre la mesa el impacto de las redes sociales y la viralidad, valorando el CIO de Andalucía Nexus que “los destinos y los empresarios tienen que estar preparados para saber cómo sacar provecho de una tendencia que no va a parar”, para lo que ha puesto como ejemplo “un video con millones de visitas”.

Formación y captación del talento

La innovación como vehículo para facilitar la formación y el reclutamiento de personal cualificado en la industria turística es otro de los aspectos que se han abordado en la mesa técnica, incidiendo Gómez en que actualmente Nexus oferta “un proyecto formativo con más de 20 cursos para ayudar a los trabajadores a que se formen y vean todas las oportunidades”.

Además, la Junta desarrolla una iniciativa para dar a conocer los “casos de éxito” de profesionales del turismo en ferias como Fitur o grandes eventos, así como publicita “las ofertas del sector para que llegue al mayor número de candidatos posible”.

Mientras, el representante de Telefónica ha abogado por “especializar” a los profesionales como consultores, ingenieros o expertos en las tecnologías en el ámbito turístico, al objeto de desarrollar “casos de uso que sirven para digitalizar la experiencia del turismo”. Así, ha destacado que la compañía ha puesto en marcha “líneas específicas de formación”.

Por su parte Elorriaga apuesta por “una formación digital aplicada al turismo y capacidad de gestionar y automatizar el dato”, además de “retener el talento local” y la colaboración entre empresas y con administraciones.

Sostenibilidad social

Sobre cómo atraer al turista al destino, los expertos han apuntado a la "sostenibilidad social". En este sentido, el gerente de servicios Smart de Telefónica ha apostado por afrontarla como reto desde la tecnología, que “ayuda a la explotación eficiente de los recursos, a predecir y prepararte, a redirigir los flujos y adecuar el impacto y a que el ciudadano que está en su hábitat normal no perciba el fenómeno turístico solo como un impacto negativo a su calidad de vida”.

Otro reto a los que se ha referido el experto es contar con datos en “tiempo real” de la experiencia del turista en el destino, abogando por “trabajar lo que hace sobre el terreno y obtener, procesar y automatizar esa información”, lo que en sus palabras “puede ayudar para gestionar de forma más eficaz y eficiente el turismo”. Para ello, “es imprescindible digitalizar, desplegar casos de uso, sensorizar, comunicaciones y que haya mucha más información de lo que está ocurriendo”.

Por su parte, Gómez ha destacado que la Junta trabaja para alcanzar un “modelo sostenible” y afrontar “el debate de la sostenibilidad social”, a lo que ha agregado que “las administraciones tienen que compartir datos” y conectarse con el territorio ya que “el turismo sucede en la calle, en los restaurantes o en la tienda de la calle Larios”.

El CEO de Hermeneus world ha resaltado que “el gran reto no es traer más turistas sino distribuirlos mejor en espacio y tiempo”, para lo que es necesario “compartir gobernanza y fundamental la colaboración público- privada y la tecnología dirigida al impacto”.