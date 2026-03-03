El Hospital Costa del Sol culmina su ampliación tras 19 años

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este martes la ampliación del Hospital universitario Costa del Sol, una obra que ha culminado tras 19 años desde su aprobación en 2007 y su paralización en 2010, retomándose los trabajos en 2021 con una inversión superior a los 100 millones de euros.

El acto se produce un año después de que se pusiera en funcionamiento en marzo de 2025 el nuevo bloque hospitalario y tres desde que el edificio administrativo estuviera operativo en 2023, ha resaltado el presidente andaluz, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

Durante su intervención, Moreno ha puesto de relieve los algo más de 100 millones de inversión destinados a la obra de ampliación del centro hospitalario y a la “adquisición de equipamiento de última generación”, lo que ha posibilitado además reducir “la presión asistencial en el Hospital de referencia Virgen de la Victoria de la capital”.

El presidente de la Junta ha recordado que la ampliación del hospital Costa del Sol se retomó en 2021, pese a ser el proyecto aprobado en 2007, iniciarse las obras en 2008 y quedar paralizadas en 2010 por un conflicto con el aparcamiento. Ello ha generado, según Moreno, “un déficit asistencial muy grave que se ha prolongado once años en los que la Costa del Sol ha seguido creciendo”.

En este punto, ha incidido en que el centro ha estado “muy al límite de su capacidad, con pacientes que se desplazaban a Málaga capital” porque faltaban “no solamente pruebas diagnósticas sino también para tratamientos, especialmente en materia oncológica”. A ello ha sumado la carencia de “especialidades médicas fundamentales en áreas donde el ritmo de crecimiento de la población es de un 3% anual” en Marbella.

Así, ha puesto de relieve que el centro presta servicio a unas 460.000 pacientes, lo que “necesitaba de un respaldo presupuestario”, por lo que ha subrayado que los edificios se han puesto en funcionamiento conforme han concluido las obras del hospital, que hoy ha inaugurado tras “cinco años de inversiones permanentes”. Con ello, “evitamos miles de desplazamientos, especialmente los oncológicos, que generan muchos perjuicios porque son personas y sus familiares a las que los tratamientos son duros y a veces se van deteriorando”.

El hospital suma 90.000 metros cuadrados con la ampliación

Moreno ha especificado que la ampliación suma “cerca de 40.000 metros cuadrados sustanciada en dos edificios anejos al general”, con una superficie total de 90.000 metros cuadrados. En este sentido, ha remarcado que la puesta en funcionamiento del edificio administrativo ha permitido “liberar espacio en el general para ampliar las áreas de Urgencias, el Laboratorio y Farmacia”.

Por otro lado, ha incidido en que el nuevo bloque hospitalario, que inició su actividad en marzo de 2025, alberga “las consultas externas y las pruebas diagnósticas, los hospitales de día médico y oftalmológico, y el nuevo bloque quirúrgico dotado con 16 quirófanos, uno de ellos híbrido”. Además, el edificio cuenta con una zona de “radioterapia y medicina nuclear”, así como la Unidad de reproducción asistida, entre otros servicios.

En cuanto a los equipamientos del centro, Moreno ha destacado que “se estrena de alta tecnología, como un PET/TAC, un TAC, un mamógrafo o dos aceleradores lineales”. Al mismo tiempo, ha resaltado el diseño de la obra, destinado “exclusivamente para medicina nuclear, mucha de ella orientada hacia la oncología y para los tratamientos oncológicos”, resaltando su seguridad.

En este sentido, ha detallado que parte del equipamiento “ya está montado”, incidiendo en que es “bastante caro y complejo porque tiene una formación por parte de sus trabajadores”; mientras que otra “está aún pendiente de las autorizaciones que son preceptivas por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para su puesta en funcionamiento y de la formación de personal que tiene que estar especializado”.

Por otro lado, el presidente andaluz ha señalado que “quedan por rematarse algunas reformas” en el edificio general pero de “menor alcance”, así como ha destacado que “la ampliación ha conllevado un importante incremento de personal, con un 276 nuevas plazas que representan una inversión de unos 14 millones más al año en Recursos Humanos”.

Moreno también ha tenido palabras de agradecimiento para los profesionales sanitarios, que son los que “hacen posible la magia de la sanidad”, por lo que ha pedido a los vecinos “empatía” con éstos. “Una mala respuesta, una falta de educación o una agresión están fuera de cualquier posibilidad de nuestro marco de convivencia”, ha subrayado.

"El esfuerzo presupuestario que hemos hecho en este hospital no es un hecho aislado o puntual. Responde a un intensísimo e inédito 'Plan Renove' integral que nos ha permitido, en solo siete años, mejorar total o parcialmente el 100% de la red sanitaria malagueña. Llevamos ya unos 360 millones inyectados a la sanidad de toda la provincia para paliar el gravísimo déficit que padeció durante legislaturas enteras", ha recalcado.

Inversión con fondos europeos REACT EU

Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha destacado que la obra de ampliación del hospital ha sido posible “gracias a 93 millones de euros de fondos europeos REACT EU, transferidos a las comunidades autónomas por el Gobierno de España” y que el presidente del Ejecutivo de la Nación, Pedro Sánchez, “consiguió en Bruselas tras la crisis del Covid para que vinieran a España a reforzar los servicios públicos”.

Así, ha detallado que en la provincia de Málaga se ha hecho una inversión de “de más de 150.000 millones de euros”, de los que “93 millones han hecho posible la ampliación de este hospital y la maquinaria de alta tecnología” con el que está equipado.

En este punto, ha recordado otros proyectos desarrollados, como “otros hospitales de la provincia de Málaga o nuevos centros de salud, como el de Los Boliches de Fuengirola o el de Nerja”, a lo que ha agregado “ampliaciones o infraestructuras importantes como el Hospital Materno Infantil”.