Investigan un nuevo tiroteo en Marbella: un herido de bala y, el autor, detenido

La Policía Nacional investiga un nuevo incidente con arma de fuego ocurrido en la Costa del Sol. Ha ocurrido este mediodía en la avenida José Banús, en Marbella. Los investigadores, según han afirmado fuentes próximas a este periódico, ya han detenido a un hombre como presunto responsable de los disparos. Una persona ha tenido que ser atendida tras haber resultado herida. La víctima, de 25 años, presenta varios impactos de bala, y ha tenido que ser trasladado hasta el Hospital Costa del Sol, sin que por el momento haya trascendido en qué estado se encuentra.

Varios agentes se desplazaron hasta la terraza del bar en la que el herido se había refugiado para buscar posibles vestigios. Pasadas las 14:30, el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibía varios avisos de testigos que alertaban de que una persona había abierto fuego, si bien por el momento se desconoce cuál ha sido el alcance de lo ocurrido. En las mismas llamadas, advertían de que el autor había huido del lugar. Otras fuentes policiales consultadas precisaron que el tirador se había dado a la fuga en un vehículo, hasta que después fue alcanzado.

El centro coordinador desplegó un dispositivo formado por la Policía Nacional y a los sanitarios del 061. Los agentes se movilizaron hasta la zona y, tras las primeras pesquisas, arrestaron a una persona por su supuesta vinculación con los hechos, informó El Español de Málaga. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.

Cabe recordar que, este jueves, el comisario de la Policía Nacional de Marbella, José Manuel Rando, hacía un balance “positivo” de este ejercicio en cuanto a la criminalidad, destacando que al inicio se han afrontado “algunos episodios aislados de utilización de arma de fuego en la vía pública". Recalcaba que la respuesta había sido "inmediata y eficaz, con el esclarecimiento y la detención de todos los presuntos autores”.

“La prevención de tales conductas y la disuasión de su comisión es objetivo policial prioritario, pero de producirse tales hechos que llegan a alterar la pacífica convivencia con peligro grave para las personas, serán respondidos sin dilación, con tolerancia cero desde la Policía Nacional y sus unidades especializadas, con contundencia e inmediatez, y los autores serán inmediatamente identificados, perseguidos dónde se encuentren y en su caso detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial”, aseveró.

Por otro lado, el comisario valoró la puesta en funcionamiento desde abril de 2024 del plan de refuerzo de la seguridad de la Costa del Sol por parte del Ministerio del Interior, incidiendo en que como resultado “ha sido realmente eficaz, provocando la presencia policial activa y una mejora considerable de la seguridad objetiva y subjetiva de la ciudad”.

“En el año que entra en su fase final, nuestra obligación con la sociedad marbellí la hemos solventado con dignidad y profesionalidad, consiguiendo un aumento significativo de la eficacia en el encarecimiento de hechos delictivos y una reducción acentuada de las situaciones más graves”, apuntó durante su discurso.