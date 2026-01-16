La Junta apuesta por la innovación para reforzar el liderazgo de Andalucía como destino turístico

El futuro del turismo en Andalucía pasa por un modelo sustentado en la innovación. Una transformación clave para reforzar su liderazgo como destino. Telefónica quiere jugar un papel determinante en ese desafío para el que necesita concienciar a las pequeñas empresas, que representan el 98% del sector, para que emprendan una decidida apuesta por la digitalización que repercutirá positivamente en su competitividad.

Son dos de las principales conclusiones de la jornada organizada por este periódico en Marbella en el Andalucía Nexus, la sede de la alianza público-privada desde la que la Consejería de Turismo afronta los futuros retos desde todos los ángulos: desde el conocimiento de los flujos y el comportamiento de los viajeros a la formación y la captación de talento con el que enriquecer una industria que representa el 12% de la riqueza de la comunidad. Una cita con la presencia del consejero de Turismo del Gobierno andaluz y el máximo responsable de Telefónica en Andalucía, entre otros.

El titular de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, no ha podido ocultar su satisfacción por el balance de 2025. “Ese año va a ser el mejor de la historia de Andalucía en materia turística”, en el que se prevén “más de 30.000 millones de euros de ingresos”, resalta. Pero también en la generación de empleo que logró que en verano generar 530.000 puestos de trabajo y la reducción de la tasa de temporalidad, que “hoy no llega al 17%”, remarcó.

Ante este escenario positivo, el director Territorio Sur Telefónica España, Joaquín Segovia, insiste en la importancia de continuar con el proceso de transformación para ser “referente” en innovación, mediante la aplicación de la tecnología en las empresas para su digitalización, además de una gestión más eficiente basada en los “datos” que ofrecen los dispositivos.

De izquierda a derecha, Carlos García, Manuel Cardeña, Gemma del Corral, Felipe Granados, Yolanda de Aguilar, el consejero de Turismo de la Junta Carlos Arturo Bernal, el director de director Territorio Sur Telefónica España, Joaquín Segovia, Félix Romero, María Francisca Caracuel, Elena Baena, Lisardo Moran y Adrián Gómez. / Javier Albiñana

La digitalización y la sostenibilidad se presentan como retos. Así se ha puesto de relieve en este encuentro denominado ‘Andalucía lidera: turismo digital y sostenible’, que ha contado con el respaldo de Telefónica y Andalucía Nexus, con un centenar de asistentes, sobre todo de empresas del sector turístico de la Costa del Sol y del hub de innovación de la citada Telefónica.

Un acto moderado por Antonio Méndez y con el Ayuntamiento marbellí como anfitrión. Su primer teniente de alcalde, Félix Romero, ha señalado que Marbella es un “referente internacional” en el ámbito turístico “por su oferta, hospitalidad y entorno privilegiado”, y ha incidido en que “el liderazgo turístico de hoy exige adaptación, innovación y sostenibilidad”. El responsable municipal ha señalado que “la transformación digital ofrece herramientas extraordinarias, datos para una mejor toma de decisiones, soluciones inteligentes para la movilidad, eficiencia energética, profesionalización de servicios y un turismo más desestacionalizado”.

En el coloquio se ha hablado del liderazgo de Andalucía en materia de innovación. El consejero ha aludido al papel que juega el centro de innovación turística Nexus -conocido anteriormente como Andalucía lab- para mantener el posicionamiento de la comunidad autónoma en este ámbito, “una gran plataforma estratégica y de datos” donde “la innovación se aplica a los procesos, las operaciones y a la formación”.

Bernal ha explicado que esta “macrored de datos” permite a la Consejería hacer una gestión “inteligente” de los recursos, que se traduce en “sostenibilidad”, ya que se crea “una visión eficaz en todos los aspectos de la cadena de valor del negocio”. Para ello, ha puesto como ejemplo “la selección de los mercados para buscar al turista que mejor se adapta a nuestras expectativas, qué tipo de turismo queremos, que deje más dinero en el destino, que esté más tiempo o que se compatibilice mejor con las expectativas de la población local”.

Transformación digital del sector

La transformación digital del sector y las empresas vinculadas es otro de los puntos que se han abordado en el coloquio. El director de Telefónica ha apuntado como retos la “digitalización” para alcanzar la “sostenibilidad”, la cual impacta en tres ejes del turismo. Entre ellos, ha destacado “el turista como un ciudadano que se conecta, habla y mira todo por el móvil”, por lo que ha abogado por “adaptar la oferta” y “saber qué le gusta desde el origen, durante su estancia aquí y cuando se marcha”, al objeto de ofrecer “una oferta a medida del turista del siglo XXI que busca un turismo de experiencias”.

Otros de los ejes son las “ciudades”, en las que la tecnología puede favorecer su sostenibilidad con “distintas soluciones de movilidad para hacer espacios más amigables, cercanos y sostenibles”; y las “empresas”, subrayando en este punto que en el sector turístico “el 99% son pymes y muchas micropymes”, por lo que ha remarcado la necesidad de “acompañar en la transformación digital” para que entiendan cómo su aplicación mejora la competitividad del tejido productivo, que ha cifrado en un 25%.

En este sentido, ha resaltado la “vocación” de la compañía y de la Junta de “acompañar al sector en la transformación digital". “No podemos en el siglo XXI tener una empresa de ningún tipo sin utilizar las herramientas que la tecnología te da”, ha subrayado el directivo, incidiendo en cómo Telefónica ayuda a las empresas a incorporar innovación que facilite aspectos como “aumentar el ticket medio, el número de visitantes, el perfil que se ajuste al que tú quieras o posicionar en internet tu oferta”.

De este modo, ha señalado que para “posicionar a las empresas digitalmente” a nivel global, se necesita “trabajar en equipo y colaborar”, aludiendo a la “colaboración pública- privada” entre Nexus y Telefónica.

Colaboración Nexus-Telefónica

Un reflejo de esta colaboración público- privada para favorecer la digitalización del sector turístico es el acuerdo alcanzado entre Nexus y Telefónica, que se plasmará en la implantación en las instalaciones de Andalucia lab del Hub de Innovación Turística (HIT) de la compañía en la ciudad costasoleña, donde instalará su “sede física nacional en Marbella”, ha explicado el responsable.

Segovia ha detallado que el HIT es “una agrupación de empresas que ofrece servicios tecnológicos y muy innovadores”, contando con 65 compañías de las que siete son andaluzas, y que en el foro se ha hecho una exposición con 16 de ellas que “mejoran el negocio, la experiencia del usuario y de destinos en el ámbito del turismo”.

Por su parte, el consejero de Turismo ha defendido que el hub de innovación turística Nexus cuenta con “más de 500 empresas de las más grandes desde el punto de vista tecnológico”, como Telefónica o Amazon, destacando la propuesta como “una plataforma de datos y de gestión inteligente de la información”.

Sostenibilidad turística

Por otro lado, Bernal ha hablado de “sostenibilidad social” y cómo puede afectar el turismo en “un destino que no para de crecer”, asegurando que desde la Junta “estamos trabajando en que esta situación turística sea a su vez beneficiosa para las empresas y los profesionales, pero también para los ciudadanos y los turistas, que tienen unas expectativas altísimas”.

De esta forma, ha remarcado que el reto es “ser capaces de satisfacer esos niveles de expectativas” del turista, con un “público cada vez más exigente y que conoce mejor el destino”, situando la tasa de repetición del visitante en Andalucía entre “10,12 y 15 veces”. Como solución, plantea aplicar “herramientas tecnológicas” e “innovación” que permitan responder “de forma creciente y sistemática”.

Para concluir, Segovia ha abundado en que “Andalucía reúne los requisitos para ser un referente turístico”, al tiempo que ha valorado que para “avanzar en ese nivel necesitamos digitalizar las empresas del sector para que mejoren su oferta, la experiencia de los turistas, que sean más eficientes y que gestionemos en base a datos”. El reto de la compañía es, según el directivo, “ayudarles a que se conviertan en servicios sencillos para que puedan mejorar sus negocios” ante el volumen de información que existe.

Bernal y Segovia también contaron a la audiencia sus últimas experiencias como turistas. El primero admitió la influencia de la tecnología en el último viaje que realizó, en el que asegura que su hijo eligió el producto en función de su necesidad de conectividad y los "datos" que ofrecía el hotel en el que finalmente pernoctó la familia. En el caso de Segovia, se decantó por ir de “turismo de concierto” para acompañar a su hija, y también fue ella la que al final escogió el lugar para alojarse.