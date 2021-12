Más de medio centenar de personas se manifiesta contra la tala de árboles en Miraflores, en Marbella

Más de medio centenar de personas se ha manifestado este viernes contra la tala de árboles en la barriada de Miraflores de Marbella, donde varios colectivos ecologistas y particulares han solicitado al Ayuntamiento de la localidad que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible.

La marcha ha partido pasadas las 17:30 horas desde el Albergue África y ha recorrido la avenida del Trapiche hasta la rotonda que conecta las avenidas Cánovas del Castillo y Arias de Velasco.

Diana Castillo, de ‘Ecologistas en acción Marbella’, ha reclamado al Ayuntamiento que “se cuide más del medio ambiente”, lamentando que el nuevo proyecto de remodelación de la avenida del Trapiche solo “hay planteados 22 árboles” de las “60 unidades” entre alcorques y árboles sanos que hay en la actualidad. De los proyectados, ha indicado que “además son magnolios, que son muy bonitos estéticamente, pero que medioambientalmente no son especies autóctonas ni va a contribuir al tema del cambio climático”. Por ello, el colectivo ha acudido a la manifestación para mostrar “el rechazo que tiene la ciudadanía en general ante estos planes que lleva a cabo el Ayuntamiento”.

Salvador Díaz, representante de ‘Acción por el clima Marbella’, ha criticado que “han talado todos los árboles de esta calle” debido a la existencia de “una tubería en la que las raíces se han metido”. En este sentido, ha valorado que vemos que “hay un problema en la tubería y quieren cortar todos los árboles de la calle hasta la rotonda”, en total 60 ejemplares, por lo que ha recalcado que “parece a groso modo que no les importa quitarlos y poner unos nuevos”. Asimismo, ha lamentado “cómo se sigue viendo desde hace mucho tiempo que ponen plantas con flores y luego las quitan”, cuestionando que supuestamente “entre el Ayuntamiento y un vivero pasan cosas”.

Pilar Morero, vecina de Miraflores, ha destacado que “éste es uno de los barrios más populosos de Marbella y de los más antiguos”, por lo que ha tildado como “erróneo” el “talar los árboles y no preguntar a los vecinos”, ya que ha considerado que con esta acción “acabas con la identidad de un barrio y con lo que es crear comunidad”. “Aquí estamos por el medio ambiente, por los árboles y por un espacio más verde porque éste es un barrio que se proyectó muy populoso con muy pocas zonas verdes, y de eso carece esta vecindad”, ha lamentado.

La representante de la asociación Marbella activa, Fabiola Mora, ha puesto de manifiesto el apoyo del colectivo al “arbolado”, al tiempo que ha reclamado “un plan director para que no se cometan estas aberraciones de que se nos quite toda la masa arbórea, no se replante lo que hay que replantear con árboles y especies autóctonas y que entre todos cambiemos de mentalidad”. El objetivo de la manifestación es “que cumplan los objetivos de desarrollo sostenible a los que esta ciudad está comprometida”.