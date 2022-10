La oposición pide explicaciones por la causa en la que está “procesado” el marido de la alcaldesa de Marbella

Los partidos de la oposición de Marbella han solicitado este martes explicaciones y conocer el sumario de la causa judicial que desarrolla la Audiencia Nacional sobre una red establecida en la Costa del Sol, en la que supuestamente está implicado Lars Gunnar Sune Broberg, el marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el cual está "procesado" por presuntos delitos de pertenencia a “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico”, un procedimiento que se ha detenido debido al deterioro físico y mental que sufre. Mientras, la regidora ha desvinculado el caso de la gestión municipal.

El PSOE: "nos estremece y escandaliza"

El portavoz del grupo municipal socialista y secretario de organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha señalado que “nos estremece y escandaliza, como hemos visto en prensa, que el auto de procesamiento confirme la existencia de relaciones de la organización criminal con la administración, o que hayamos conocido hoy que en el sumario existen conversaciones de personas con estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Marbella, Benahavís y con la familia Muñoz”.

Así, ha apuntado que desde el PSOE “somos respetuosos con la acción de la justicia, pero vamos a tomar dos medidas”. La primera es “pedirle a Ángeles Muñoz que explique esa parte que se recoge en el auto y que dice que las personas procesadas en esta causa tenían “buenas relaciones con la administración”, y la implicación de determinados nombres que aparecen en la causa, relacionados con el Ayuntamiento”.

En segundo lugar, “y recogiendo el guante que la señora Muñoz arrojó hace año y medio, vamos a solicitar el sumario de la causa”, recordando que la regidora “dijo que cuando se levantara el secreto de sumario iba a quedar todo negro sobre blanco”.

IU pide explicaciones a Juanma Moreno

Por su parte, el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha solicitado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que “no puede seguir mirando para otro lado cuando -supuestamente- la corrupción salpica a su partido”, destacando que “tiene que dar explicaciones, y darlas cuanto antes sobre lo que está pasando de nuevo en el Ayuntamiento de esta localidad”.

Valero ha incidido en que “tanto el marido como el hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), están procesados por ser parte presuntamente de una trama mafiosa que se ha dedicado, entre otras cuestiones, a blanquear dinero proveniente del narcotráfico y que en ese auto también se plantean las sospechas de la influencia de esta trama mafiosa en las políticas, decisiones y licitaciones del Ayuntamiento de Marbella”.

A ello ha sumado que supuestamente la regidora “tiene unas actividades económicas más que cuestionables, recordemos que tiene cuentas en paraísos fiscales y que está disfrutando de un patrimonio millonario que en este caso proviene de su marido y, por tanto, puede ser fruto de ese blanqueo de capital”, ha apuntado el coordinador andaluz.

La alcaldesa de Marbella: "No hay ninguna implicación dentro del ámbito municipal"

La alcaldesa ha declarado este martes que “no hay absolutamente ninguna implicación dentro del ámbito municipal, no hay absolutamente ninguna implicación mía como alcaldesa y mi marido, que al parecer es el único en el que tienen un especial interés, está fuera del procedimiento”. “A mí me hubiera gustado, y seguro que a él también, el que hubiera podido llegar y concluir y haberse defendido, pero está fuera del procedimiento”, ha recalcado la munícipe, quien ha destacado que “a partir de aquí, por lo tanto, se termina el hablar de este asunto”.

“Por mucho que en este caso el Partido Socialista y algunos medios de comunicación intenten distorsionar la realidad, hay una cuestión absolutamente clara y con esto dejamos de hablar del proceso, porque hay muchas cosas importantes dentro de lo que es la gestión municipal, y desde luego no van a hacer que variemos ni un solo milímetro nuestra agenda de trabajo”, ha aseverado la primera edil. “Ni mi marido está en el procedimiento, ni el Ayuntamiento tiene absolutamente nada que ver, ni por supuesto yo como alcaldesa”, ha subrayado la regidora, quien ha advertido de que “si siguen insistiendo” acudirá a los tribunales.

Según el auto de procesamiento del caso, al que ha tenido acceso este diario, la instrucción concluida determina que se trata de “una organización criminal liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España, con miembros de nacionalidad alemana y polaca, dedicada al tráfico de drogas, principalmente hachís y marihuana”, y en el que se declara al empresario sueco como "procesado" junto a otras 26 personas implicadas en la causa.

Organización criminal y blanqueo del tráfico de drogas

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y el juez instructor atribuyen indiciariamente al empresario sueco los presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas” por participar “activamente” en la red, sumando ambos una condena que podría alcanzar los 14 años de prisión. Estas acusaciones también recaen sobre su hijo, Joakim Peter Broberg, quien según el documento “ostenta el rol de jefe o administrador de la organización”, además de atribuírsele un delito contra la salud pública a este último.

El empresario sueco Lars Broberg -el padre de Joakim y marido de la regidora-, aparece implicado en operaciones que el auto detalla para “introducir beneficios ilícitos del tráfico de drogas en el circuito económico lícito”, las cuales “dirige y coordina” su hijo. En concreto, se le relaciona supuestamente con “la constitución de sociedades pantalla”. De este modo, el documento apunta a que en el verano de 2019 “se crea la empresa Altario Investement SL para las operaciones inmobiliarias opacas llevadas a cabo por los investigados y dirigidas por Joakim Broberg, y con el conocimiento y supervisión de su padre, habrían creado una nueva sociedad a través de personas interpuestas”.

Asimismo, el marido de Muñoz aparece vinculado con la presunta adquisición de la finca “El Herrojo 119”, localizada en el término municipal de Benahavís, mediante un sistema que engloba “fondos obtenidos de un préstamo concedido” por una entidad radicada en Bermudas a una empresa constituida en 2015 y la posterior “transferencias de acciones”, compraventa, “tráfico de divisas” o con lo que “habría costado la construcción de la casa de lujo”. En total, la “cantidad blanqueada es de 2.009.820 euros” en el periodo entre 2017 y 2021.

En el marco de la investigación, y según ha publicado eldiario.es, el juez instructor ha detenido el procedimiento contra Lars Broberg debido a su estado de salud y al “deterioro físico y mental” que sufre, siendo uno de los procesados a los que impuso “una fianza de 25 millones de euros para para “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la presente causa”.

En el auto se destaca la relación del hijastro de Muñoz con otro procesado con el que está “asociado en lo económico” y que figura únicamente “al frente de los negocios”, obteniendo “un apoyo imprescindible de Joakim en el ámbito inmobiliario y de asesoramiento, y quien a través de sus contactos facilita reuniones con personas que desempañan funciones públicas o ejerce su influencia sobre determinados funcionarios para obtener informaciones necesarias en el marco de sus actividades delictivas”.

Además, en la causa está “procesado” un policía local de Marbella que habría facilitado “información restringida de uso exclusivamente policial a petición de Joakim, y a cambio de dinero en efectivo”, así como de las conversaciones se desprende que en las citadas consultas “intervienen además otros terceros sin identificar y que éstos también recibirían una parte”. Al agente se le acusa de un presunto “delito de cohecho” con una pena de prisión de tres a seis años.