Telefónica elige Marbella como sede nacional de su centro de investigación turística

La compañía Telefónica ha elegido la ciudad de Marbella como sede nacional de su centro de innovción turística, que implantará en las instalaciones de Andalucía Nexus, conocidas anteriormente como Andalucía lab, gracias al acuerdo alcanzado entre ambas instituciones para desarrollar proyectos de transformación digital a través de soluciones tecnológicas que ofrecen las empresas participantes.

El responsable de producto de Smart cities y turismo de Telefónica, Rubén Rosales, ha explicado que este Hub de Innovación Turística (HIT) impulsado por la compañía es “un ecosistema de más de 65 empresas -de las que siete son andaluzas- que pretende ayudar a los destinos a llevar a cabo proyectos de transformación digital” del sector, apostando por la colaboración entre privados y con las administraciones públicas.

Rosales ha incidido en que “los proyectos de transformación digital del sector turístico son muy diversos porque el ecosistema está conformado por pymes muy sectorizadas”, por lo que ha señalado que este centro de innovación permite acometerlos “de manera transversal con Telefónica”.

Por su parte, el responsable de negocios, Smart cities y Turismo en Telefónica, Frédéric Vieuxmaire, ha indicado que el hub de Telefónica tiene como objetivos principales “ofrecer soluciones digitales a los destinos y recursos especializados para llevar a cabo esos grandes proyectos de transformación digital”.

Exposición de soluciones tecnológicas

Una muestra de ello es la exposición que ha tenido lugar en Andalucía lab con motivo de la jornada ‘Andalucía lidera: turismo digital y sostenible’, organizada por Málaga Hoy junto a Telefónica y Andalucía Nexus, donde 16 empresas del hub han dado a conocer sus soluciones tecnológicas.

El objetivo de la exposición es que “los destinos andaluces puedan conocer de primera mano esas soluciones digitales, para ver en qué medida les pueden ayudar en su proceso de transformación digital”, ha apuntado Vieuxmaire. Entre ellas, ha destacado propuestas que “sensorizan los elementos de playa para ver la calidad del agua y qué está ocurriendo con el aforo que hay o de reserva de hamacas” en las ciudades de costa, mientras que otras “hacen Marketplace para que todos los comercios locales del municipio puedan promocionar sus productos o soluciones para gestionar oficinas de turismo”, ha abundado Vieuxmaire.

La exposición de soluciones tecnológicas aplicadas al turismo. / Javier Albiñana

Así, han participado en el evento las empresas Dos Espacios Internet Consulting, S.L., GVAM, Eurecat Centro Tecnológico, Inteligencia Turística SL, Plenitas, Disid Corporation S.L., Deusens, Hermeneus World, Zitycard, Bemyvega, Innovaciones Barrero, S.L. (Hamacapp), Optima Cultura SL, Cotesa, Insyde, MB3 y Dinycon Sistemas S.L.

La elección de las instalaciones de Marbella como sede nacional se debe a que son las oficiales de Andalucía Nexus, que es “la primera empresa pública que se ha adherido al hub de innovación turística liderado por Telefónica”, ha indicado Rosales, incidiendo en que ambas instituciones se han unido a sus respectivos centros de innovación que dirigen.

Según ha precisado el responsable de Smart cities y turismo de Telefónica, el hub de innovación turística se creó a mitad de junio de 2024, al que “cada vez se han ido incorporando más empresas”, y que en el futuro implantará su sede en Marbella, en el que se ofrecen “soluciones de todo tipo que permiten digitalizar la experiencia del usuario, el propio destino turístico, consultorías especializadas para ver las necesidades de los clientes, accesibilidad, infraestructuras o sostenibilidad”.

Vieuxmaire ha resaltado la incorporación de Andalucía Nexus al hub como “un tractor para impulsar la colaboración público- privada y que pueda ofrecer todas esas soluciones y recursos digitales a todos los destinos de Andalucía, que es la primera potencia turística de España”.

Para alcanzar la digitalización de las empresas vinculadas al sector turístico, Rosales ha incidido en que el hub persigue crecer en número de compañías participantes y colaborar con los destinos, al objeto de “poner en común no solamente la tecnología, sino a empresas y actores relevantes” para conocer la “idiosincrasia” del turismo.

Por ello, el responsable de producto de Smart cities y turismo de Telefónica ha subrayado que “es necesario la compartición de datos y la interconexión entre empresas muy particularizadas dentro del ámbito turístico con otras más tecnológicas y con clientes, para que dentro de un ecosistema se pueda apostar por proyectos” de innovación.