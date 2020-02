La villa de lujo menos contaminante de España se construye en Marbella

La villa menos contaminante de España se construye en Marbella. Se trata de la Villa Alcuzcuz, diseñada por la promotora Bright siguiendo los estándares de sostenibilidad y eficiencia energética del concepto PassiveHaus (Casa Pasiva), según se explica en una nota de prensa enviada por la compañía inmobiliaria.

Villa Alcuzcuz de Marbella ha sido reconocida por los prestigiosos premios International Property Awards con los galardones 'Best in Spain' y 'Best in Europe' en la categoría de Arquitectura-Vivienda Unifamiliar. El proyecto, desarrollado por Bright, se adhiere al compromiso ecológico que llega también al sector de las viviendas prime y que parte de una nueva arquitectura que apuesta cada vez más por proyectos sostenibles en los que, además de materiales naturales, las emisiones contaminantes y el gasto energético queden reducidos al mínimo.

Esta villa de lujo construida en Marbella sería "la primera en España construida bajo los exigentes estándares de Casa Pasiva", según ha señalado la promotora, que añade que la eficiencia energética forma parte de la esencia de este concepto, desarrollado en los años 80 en Alemania con el objeto de construir casas con el mínimo consumo energético, a ser posible, nulo.

Los edificios son los responsables de hasta el 56% de la contaminación de nuestras ciudades, frente al 13% que proviene de las emisiones de los coches, y consumen alrededor de un 40% de la energía primaria. Un problema de enorme magnitud al que quiere dar respuesta la Directiva Europea 2010/31, según la cual todos los edificios deberán ser de consumo casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2020.

Consumo energético de una 'Casa Pasiva'

La 'vivienda pasiva' no hace esfuerzos energéticos, como quemar combustible, para producir y crear una temperatura ambiente confortable. Así, este tipo de construcción descarta los mecanismos de refrigeración o calefacción habituales y sin embargo logra durante todo el año mantener una temperatura interna de en torno a 20 o 21 grados.

A lo largo de un año, una Casa Pasiva consume como máximo el equivalente a 1.5 litros de gasoil o 1.5 metros cúbicos de gas natural (15kWh) para calentar o enfriar cada metro cuadrado de espacio habitable. Esta cifra supone una reducción de más del 75% en el consumo energético para climatización de espacios, en comparación con el consumo en un edificio típico, mientras que un edificio nuevo convencional requiere de 6 a 10 (o incluso más) litros de gasoil por año y metro cuadrado de espacio habitable, dependiendo de la calidad y ubicación del edificio.

En Europa existen sólo 25.000 viviendas construidas bajo estos estándares energéticos, 101 de ellas en España, pero todas ellas tienen unas dimensiones inferiores a los 300 metros cuadrados. "Bright y UDesign se sintieron atraídos por el reto de diseñar una villa residencial en la que se demuestre que el lujo y el acondicionamiento de los grandes espacios (1.155 metros cuadrados) no están reñidos con la sostenibilidad", afirman desde la promotora.

Villa Alcuzcuz de Marbella

De ese reto nació Villa Alcuzcuz de Marbella, la primera vivienda de lujo respetuosa con el medio ambiente y construida conforme a la Normativa y Estándares de Casa Pasiva y que, además, resalta por un exquisito diseño ordenado en torno al gran espacio central acristalado (6,5 metros de altura, algo inédito en este tipo de construcciones) con vistas privilegiadas al Mar Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar.

Junto a los estándares de los edificios de una ‘vivienda pasiva’, Villa Alcuzcuz utiliza un sistema de ventilación aerotérmica y paneles solares para el suministro de agua, la calefacción por suelo radiante y el sistema de iluminación LED.

El diseño se adapta a la parcela, orientando la vivienda al sur para aprovechar el templado clima del sur de España. Así, las terrazas están diseñadas como grandes toldos que protegen la casa, dando sombra en el interior y permitiendo que el calor entre en el invierno.

"Los diseñadores de UDesign tuvieron muy claro que una vivienda como esta es para disfrutarla, por lo que incorporaron un espacio de entretenimiento y bienestar, como área de cine, bar deportivo, mesa de billar, asientos VIP, cabina de DJ, simulador de golf de última generación, gimnasio totalmente equipado, zona de bienestar con salón de peluquería, salas de tratamiento y áreas de relajación", describen.

Además, añaden que Villa Alcuzcuz combina "las características sostenibles con lujo puro, sin adulterar, que le ha permitido alzarse con el reconocimiento de los International Property Awards, los más prestigiosos del sector inmobiliario".

“Estamos muy emocionados por este reconocimiento, ya que supone un triunfo para todo el sector de la arquitectura y el diseño en el sur de España”, comenta Jason Harris, para quien “el diseño es un concepto, no un conjunto de dibujos. La verdadera belleza de un diseño radica tanto en cómo funciona y se siente como en cómo se ve. El diseño es holístico, y yo uso la palabra en su sentido estricto: implica sentimientos de bienestar, así como una estética pura. Si el diseño no funciona de manera funcional, no es un buen diseño”. Una idea compartida con su socio, Michael Rodziewicz. “Una gran casa debería mejorar la calidad de vida, probablemente más que cualquier otro factor individual”, concluyen.