Josele González revalida la Alcaldía en Mijas y lidera "el mandato de la reivindicación"

Maldonado se reafirma en su apoyo al PSOE y Cs

El candidato de Por Mi Pueblo a la Alcaldía de Mijas, Juan Carlos Maldonado, que fue expulsado del partido el pasado jueves por pactar con el PSOE y Cs, ha reafirmado este sábado una postura, así como ha denunciado que ha recibido “presiones” por no dar el Gobierno municipal a la derecha.

Durante su intervención, ha hecho alusión a que “no es en absoluto fácil” ser la llave de Gobierno, algo que “se complica aún más con las presiones y las tensiones, e incluso, los juegos sucios”, al tiempo que ha criticado la actitud del partido municipalista una vez que ha decidido pactar con el bloque encabezado por el PSOE.

En este sentido, ha lamentado que el presidente de Por Mi Pueblo le mostró su apoyo a la hora de negociar, aunque lo ha vinculado con el PP, asegurando que le dijo que “si pactas Nozal tienes el apoyo mío porque yo soy su abogado, pero quedas en libertad de pactar lo que quieras”.

Así, ha criticado que cuando decidió pactar con el PSOE y con Cs “vienen las presiones”. “No me voy del partido, porque yo me he presentado a unas elecciones con un compromiso y con unas siglas defendiendo una idea que me dijeron. Si quieren expulsarme, que utilicen todos los mecanismos legales y yo me defenderé, pero es inamovible mi postura”, ha aseverado.

Maldonado ha apuntado a la “ilusión” que el generó emprender un nuevo proyecto político con Por Mi Pueblo tras pasar por las filas del PSOE desde los años 90, y posteriormente de Cs desde 2015 hasta su salida del partido el pasado año, destacando que entendió como “un partido municipalista que te daba libertad absoluta de formar equipo” y que “los pactos se hacían en función de los intereses de Mijas, así me lo contaron”, ha apostillado.

Así, ha apuntado que inició una ronda de negociaciones con el PP y con Vox, en las que ha criticado varias cuestiones, como la intervención de las “esferas provinciales” de los partidos, e incluso nacionales, así como que “empezaron a poner vetos a personas”, la “consideración hacia los trabajadores municipales, que había que hacerlos trabajar más y sacar el látigo; o el distanciamiento ideológico entre los programas.

En cuanto a la negoción con el PSOE y Cs, ha destacado que “no se vetó a nadie, se habló de programa, de respeto, y fundamentalmente de perdón”, por lo que optó por apoyar el pacto progresista, lo que provocó que “empezaran las esferas municipales, las influencias y las presiones”, o lo que ha denominado como “movimientos de distracción” en torno al anuncio la pasada semana del abandono del cabeza de lista del PP, Ángel Nozal, de la política, que “sigue”, ha matizado.

Por otro lado, ha recordado que en la pasada legislatura, cuando concurrió a los comicios locales bajo las siglas de Cs, resultó Josele González alcalde tras “un pacto que no se cumplió” por parte del PP y los naranjas, con el que “a cambio de la Diputación, significaba que la Alcaldía de Mijas era para Cs”.

De este modo, se ha mostrado “arrepentido” por “caer en esas provocaciones de los partidos a nivel provincial, que te utilizan para conseguir su objetivo, y después te desprecian cuando lo han conseguido”, en alusión a su destitución a finales de 2021 como responsable de la marca ‘Sabor a Málaga’ y como vicepresidente primero de la Diputación de Málaga.