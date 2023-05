El Juzgado rechaza suspender de forma cautelar la obra del 'karting' de Mijas (ADELANTOS)

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Málaga ha desestimado la petición de suspender de forma cautelar las obras del karting en el Camino de Pajares de Mijas, como solicitó el Ayuntamiento de Fuengirola en un recurso Contencioso- Administrativo -y que ha recurrido el auto-, el cual se ubica frente a varias promociones de viviendas en la urbanización fuengiroleña Los Pacos, lo que ha generado el rechazo de los vecinos.

La resolución judicial deriva de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consistorio fuengiroleño contra el Ayuntamiento de Mijas por otorgar “la licencia de obras 198/2019 para la instalación de una pista de kars de naturaleza provisional, movimientos de tierras, zanjas e instalaciones en Arroyo Pajares”, según el auto al que ha tenido acceso este diario.

Así, la jueza ha desestimado “la adopción de medida cautelar consistente en la suspensión de los trabajos” solicitada por el Ayuntamiento de Fuengirola, ante la que cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días, así como impone al Consistorio fuengiroleño “las costas causadas” con el “límite de 200 euros”.

El documento señala que el recurso del Consistorio de Fuengirola está fundando “en el hecho de que parte de las obras a que se refiere la licencia objeto de recurso se ejecutarían en el término municipal del Ayuntamiento demandante, siendo precisamente este el núcleo del recurso interpuesto”.

Por otro lado, el auto apunta a que el hecho de que “la autorización de obras a ejecutar -en parte- en un término municipal distinto del que concede la licencia (Mijas), no consta haya riesgo alguno de que, en el caso de estimarse el recurso, la Administración demanda no pueda restituir al demandante en su condición anterior”.

Por ello, la jueza determina en aplicación de la doctrina jurisprudencial y no cumplido el presupuesto de “periculum in mora” o “probabilidad concreta de peligro para la efectividad de la resolución que se dicte” en la sentencia definitiva, que “no procede acceder a la adopción de la medida cautelar solicitada por la parte recurrente”.

Por su parte, el Consistorio de Fuengirola ha presentado contra el auto judicial un “recurso de apelación”, destacando que “la postura del Ayuntamiento es la misma que la de los vecinos, completamente contraria a esta construcción. De modo que seguiremos empleando todos los medios legales posibles para parar esta obra”.

El promotor del karting, José Yherla, ha mostrado su satisfacción por el auto judicial: “Estamos súper tranquilos y contentos, no tiene ni pies ni cabeza”, ha valorado respecto a la respuesta que ha dado al proyecto el Ayuntamiento de Fuengirola, que también ha interpuesto un recurso contra la autorización medioambiental concedida por la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que hace unos meses, varios vecinos de Los Pacos crearon la plataforma ‘Stop karting Los Pacos’ contra la construcción del equipamiento, alegando que el mismo producirá contaminación acústica y lumínica en la zona, principalmente.

Las obras del karting están ejecutadas al 80%

Las obras del karting localizado en el Camino de Pajares de Mijas están ejecutadas al 80% y la apertura del circuito se proyecta para el 30 de junio, según ha destacado el promotor, José Yherla.

Según ha indicado, “por culpa de las elecciones, los constructores están todos colapsados asfaltando calles y no pueden hacer trabajos fuera de esto, y nos tenemos que esperar a que se terminen” los comicios municipales, por lo que “la pista está como antes, lista para asfaltar”.

De este modo, ha señalado que los trabajos “se retrasan un mes” y si la previsión era inaugurar el karting el 1 de junio, “nos va a tocar el 30 aproximadamente”. De momento, se ha ejecutado “la explanación y la preparación del terreno para poder asfaltar, su limpieza, se ha preparado el alcantarillado y el agua, enterrado las fosas sépticas para las fecales y la tramitación y desarrollo de luz y regadío”. Los trabajos pendientes son, una vez que se coloque el asfalto del circuito, “instalar las casetas, el taller y hacer las curvas y peraltes para la protección de los coches”, que sumarán 36 kars.

Uno de los escollos fue la negativa del Ayuntamiento de Fuengirola a conectar la instalación al saneamiento de la ciudad, por lo que la empresa ha creado un sistema alternativo conformado por “fosas sépticas” y “un pozo con agua autorizada y analizada” para el suministro, además de depósitos, así como Yherla ha asegurado que no hará uso para abastecerse de recursos hídricos de la acequia que pasa por el lugar. También ha apuntado que está solicitada la corriente eléctrica, asegurando que de momento se descarta la instalación de torretas de luz este año, ya que “la intención es trabajar con la luz del sol hasta las 21:30 horas”.