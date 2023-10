Maldonado, el hombre que mueve los hilos en Mijas

Un nuevo sobresalto acontece en el escenario político de Mijas con la moción de censura presentada este miércoles por el PP, Vox y Por Mi Pueblo (PMP), tras un pacto con el que previsiblemente la popular Ana Mata arrebatará la Alcaldía al socialista Josele González, y en el que la figura de Juan Carlos Maldonado vuelve a ser clave para conformar la mayoría absoluta de 13 concejales.

La inestabilidad política, los pactos y la alternancia de los dos grandes bloques de izquierdas y de derechas han sido la tónica habitual del mapa representativo de Mijas en las últimas legislaturas, principalmente desde 2015, cuando irrumpe el partido Ciudadanos (Cs) en la Corporación municipal con Maldonado a la cabeza. Un político que ha negociado a ambos lados del tablero y que, una vez más, a modo de déjà vu, vuelve a dejar sin efecto un acuerdo de gobernabilidad tras cuatro meses de conformarse el nuevo ejecutivo local en junio.

La ecuación vuelve a recalcularse en este mes de octubre. Mijas estaba comandada por un gobierno municipal a tres bandas con PSOE, Ciudadanos y Por Mi Pueblo. Un acuerdo que se dio a conocer un día antes del Pleno de investidura y que supuso en junio el anuncio de expulsión de Maldonado del partido municipalista y la petición de que pasara al grupo mixto.

Entonces se proclamó un decálogo con las principales líneas de actuación para el municipio en las que se marcaba como prioritario el acceso a la vivienda con la creación 500 VPO, la construcción de la residencia de mayores y el centro de Las Lagunas o una ciudad deportiva en las antiguas instalaciones del Hipódromo Costa del Sol. Todo ello queda en papel mojado 122 días después de aquella firma.

La moción de censura presentada este miércoles se sustenta en aspectos como terminar con el “descontrol económico” de los socialistas, el “oscurantismo”, el “trampolín personal” de González en la esfera provincial del PSOE, agilizar el pago a los proveedores o devolver la transparencia en las cuentas municipales, según ha argumentado la líder de la misma, la popular Ana Mata, y que pone fin a un breve período de gobierno progresista.

El papel del candidato electo de Por Mi Pueblo, Juan Carlos Maldonado, en estos últimos comicios electorales da para un tratado. En los 90 engrosó las listas del PSOE. Después se pasó a Cs y con el partido naranja alcanzó la Alcaldía entre 2015 y 2019. Su voto siempre ha sido determinante y por ello se lo han sorteado todos los grupos políticos, lo que le ha permitido hacer y deshacer pactos y remover el mapa político de la localidad hasta el día de hoy.

Los primeros pactos con PP y PSOE entre 2015 y 2019

De esta forma, en la legislatura comprendida entre 2015 y 2019 Maldonado accedió a la Alcaldía de Mijas tras alcanzar un acuerdo con el PP. Los populares disponían de 11 concejales y los naranjas solo 5 en. El pacto duró apenas 10 meses y en abril de 2016 el regidor lo rompió, según explicó al conocer el resultado de diversas auditorías realizadas por el Ayuntamiento de Mijas al anterior ejecutivo local que había presidido el popular Ángel Nozal.

Tras romper con el PP, Cs suscribió un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE en septiembre que permitió a Maldonado continuar dos años y medio más con el bastón de mando del municipio, que fue reforzado en 2018 con otro acuerdo programático pactado con Costa del Sol Sí Puede, el partido instrumental de Podemos, y que duró 7 meses. En ese caso los morados no quisieron seguir. El Cogobierno entre PSOE y Cs se resquebrajó finalmente en enero de 2019 al considerar los socialistas una "ausencia de comunicación interna, falta de liderazgo y su negativa a comprometerse a proyectos imprescindibles" por parte del alcalde. El PSOE regresó a la oposición.

El salto a la Diputación provincial

En la legislatura comprendida entre 2019 y 2023, el PSOE y Cs alcanzaron un acuerdo para gobernar. Maldonado respaldó al socialista Josele González en una sorpresiva maniobra. Ciudadanos y PP habían negociado un acuerdo por el que los naranjas conservaban la Alcaldía de Mijas a cambio del respaldo de estos a los populares en Diputación. Pero Nozal y los concejales populares decidieron votar al candidato popular en el Pleno de investidura y Maldonado le entregó el Ayuntamiento al PSOE

Eso sí, Maldonado dio el salto a la Diputación mientras mantenía su acta de concejal en el Ayuntamiento de Mijas, y asumió el cargo de vicepresidente primero de Cs en la institución y diputado provincial del área de Desarrollo Económico y Social, así como fue responsable de la marca agroalimentaria ‘Sabor a Málaga’ en un gobierno de coalición en la institución provincial con el Partido Popular.

En junio de 2020, su compañero de formación Juan Cassá anunciaba su marcha de Ciudadanos. El presidente de Diputación, Francisco Salado, sin embargo, decidió mantenerlo como portavoz del equipo de gobierno de la institución provincial y diputado de Relaciones Institucionales con Maldonado en la vicepresidencia.

Sonada fue la intervención del todavía naranja Maldonado en la sesión en el que se ratificaba en el cargo a Cassá. Entonces dijo que se sentía orgulloso de pertenecer a Ciudadanos, habló de "chantaje" a la institución por parte del ya ex compañero, defendió su papel en la política para ayudar a regenerar las administraciones y advirtió que no se podía estar al servicio "de un señor que mira por sus intereses personales y el futuro político propio", en referencia al citado Cassá. Después voto en contra de la nueva estructuración del gobierno provincial que había presentado Salado.

La armonía en la Diputación no se prolongó mucho tiempo. Salado con el voto asegurado de Cassá y con las críticas que le llegaban por la gestión de Maldonado en las áreas que le había encomendado finalmente en noviembre de 2021 comenzaba a destituirle de sus cargos. Curiosamente ese mes anunciaba también su fuga de Ciudadanos al que culpaba de su caída en desgracia en la Diputación e incluso en el Ayuntamiento de Mijas.

La carta ética cuya firma le reprochaba a Cassá que incumplió no valía para él. También mantuvo sus puestos de diputado y concejal como no adscrito y se negó a entregar sus actas a su ex partido. Por aquellas fechas, Cassá llevaba entonces varios meses en la formación municipalista PMP. Y allí también aterrizó Maldonado después. Era julio de 2022 y fue cabeza de lista en las elecciones locales de este año, en las que obtuvo 1 concejal.

Su experiencia como llave de gobierno ha generado de nuevo la inestabilidad en la ciudad costasoleña. Tras pactar en junio con PSOE y Cs un acuerdo de gobernabilidad para el mandato comprendido entre los años 2023 y 2027 -por el que incluso aseguró recibir “presiones” y la expulsión de la formación que lidera Juan Merino-, Maldonado ha vuelto a romper el tablero político de Mijas con la rúbrica de una moción de censura, suscrita ahora con Vox y PP y ya sin Nozal en el horizonte.

PMP acepta el reingreso de Maldonado en el partido

Por su parte, el secretario general de PMP, Juan Merino, ha señalado que la expulsión de Maldonado de la formación solicitada en junio “no la han llevado a efecto desde la Alcaldía, y como no lo han llevado a cabo, la ley lo ampara y está todavía adscrito al partido”, motivo por el que han aceptado su reingreso. Mientras, desde el PSOE afirman que Maldonado es "concejal no adscrito".

Según ha apuntado, “en estos 100 días el PSOE no ha tenido buen feling con Juan Carlos, y por lo visto no lo han tratado muy bien”, por lo que ha asegurado que Maldonado contactó con PMP en agosto. “Quería volver al partido y reconducir la situación, hemos estado de reuniones durante septiembre, y el PP igual, quería reconducir la situación”, ha indicado.

“El PSOE supuestamente lo ha tenido apartado, lo que ha abocado en el tema de la moción”, ha relatado Merino, quien ha incidido en que ha sido Maldonado el que ha negociado la moción de censura.

Las elecciones municipales de mayo dieron como resultado una victoria al PSOE, que tras 16 años ha sido la fuerza política más votada en el municipio de Mijas con 8.589 votos (33,61%) y 10 concejales, el PP obtuvo 8.077 sufragios (31,61%) y 9 ediles, Vox con 2.929 votos (11,46%) y 3 concejales, Cs pasa de 6 a 2 concejales con 1.680 votos (6,57%) y Por Mi Pueblo con 1.412 sufragios (5,52%) y 1 edil.