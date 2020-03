Mijas agiliza el pago de casi un millón a proveedores para combatir el coronavirus

El Ayuntamiento de Mijas va agilizar el pago de 960.446,38 euros en facturas para que los proveedores que prestan sus servicios a la Administración local puedan contrarrestar los efectos del coronavirus, una medida que será aprobada mañana en el primer Pleno on line que celebra el municipio, según ha anunciado este lunes el alcalde, Josele González.

El regidor ha detallado que en las últimas semanas “la delegación de Hacienda se ha afanado en tramitar y resolver facturas que estaban pendientes, y que corresponden en su mayoría al ejercicio 2019”, así como “se continúa agilizando el abono de las facturas del presente ejercicio”. El objetivo no es otro que “dar respuesta a esas empresas, autónomos y pymes que prestan algún servicio al Ayuntamiento ahora cuando más lo necesitan y que puedan paliar así los efectos del coronavirus”, ha subrayado.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Roy Pérez, ha asegurado que esta administración “no está paralizada y va a poner todos sus recursos para hacer frente a aquellos pagos que quedan pendientes a proveedores y que en estos momentos entendemos que la liquidez de las empresas es primordial para su supervivencia”.

Además, ha añadido que en estos momentos “todos los trabajadores de su departamento están realizando sus labores de forma telemática”. Desde el Ayuntamiento de Mijas han asegurado que tras la aprobación de estas facturas, el cobro de las mismas “se va a abonar en los primeros días del mes de abril”.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha anunciado este lunes que se suspende el aparcamiento alterno por meses para aquellas calles que así lo tienen establecido en el municipio, una medida que se adopta con el fin de “evitar desplazamientos innecesarios de nuestros vecinos mientras dure la declaración del estado de alarma” y facilitar que se cumpla el confinamiento, según ha declarado el regidor.

Por su parte, el concejal de Vía Pública, Nicolás Cruz, ha señalado que los ciudadanos que tengan estacionados sus vehículos en estas zonas, no tendrán que cambiarlos durante el mes de abril, al tiempo que ha recordado que “tanto en estas calles como en otras en las que existen vados donde se prohíbe el estacionamiento en días laborables en una determinada franja horaria, estos abarcan de lunes a sábado, siempre y cuando no sea festivo, y no de lunes a viernes”.

Del mismo modo, desde el Ayuntamiento han informado de que las zonas azules cercanas a comercios cerrados, y que contaban con limitación horaria, quedan temporalmente suspendidas “ya que no es necesaria esa rotación en la actualidad por el cierre de establecimientos no considerados esenciales según el decreto aprobado por el Gobierno”.