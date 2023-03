Mijas comienza la instalación de nuevo equipamiento de playas de cara a la Semana Santa

El Ayuntamiento de Mijas ha comenzado la instalación del nuevo equipamiento de playas de cara a la Semana Santa, una actuación que cuenta con una inversión de 300.000 euros provenientes del plan de inversiones mancomunado (PIM) de la Mancomunidad, según ha informado este miércoles el edil del ramo, José Carlos Martín.

“Hemos comenzado a poner a punto el litoral de cara a la temporada alta y esta es una actuación que va a dar un gran impulso a nuestros servicios y a la estética. Entre los nuevos elementos se encuentran módulos de salvamento y socorrismo o de aseo, torres, duchas y fuentes que se van a ubicar a lo largo de toda nuestra costa”, ha apuntado el concejal.

Así pues, además de contar con materiales más resistentes y sostenibles, las casetas también lucen ahora un diseño más moderno, respetando los rasgos de la madera, pero dándole un significado más marítimo, con dibujos en tonos blancos y azules.

“Este va a ser el nuevo formato de equipamiento que queremos implantar en todas nuestras playas, evidentemente las iremos cambiando poco a poco en función de nuestras posibilidades, pero la idea es extender esta nueva estética a todos nuestros módulos de playa, tanto los de aseo como los de salvamento y socorrismo”, ha detallado el edil.

De estas tareas se encargan los propios equipos de Playas utilizando maquinaria extra de Servicios Operativos de Mijas. En paralelo a estos trabajos, también se están efectuando aportaciones de arena en determinados puntos de la costa mijeña, según ha informado el primer teniente de alcalde, todo ello con una fecha en mente, el mes de abril y el comienzo de la Semana Santa.

“Afortunadamente, los últimos temporales que hemos tenido en la costa nos han respetado algo más que el año anterior y no se han registrado daños importantes, de hecho, la senda litoral no ha resultado afectada”, ha señalado Martín, quien ha añadido que “espera que en este mes de marzo, en la medida de lo posible, no se registren grandes temporales, para que nuestras playas presenten su mejor imagen durante la primera semana de abril, que es cuando iremos recibiendo mayor número de visitantes”.