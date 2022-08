Mijas controla las medidas de calidad de su litoral en verano

El Ayuntamiento de Mijas controla las medidas de calidad de su litoral durante la temporada estival, poniendo el acento en “la limpieza del agua y la arena, los entornos medioambientales, la fauna y la flora autóctonas" o la accesibilidad, según ha declarado este miércoles el concejal del ramo, José Carlos Martín.

Así lo ha destacado el edil tras la reunión mantenida con el órgano gestor de playas del Consistorio de la localidad, en la cual se ha puesto sobre la mesa cómo se está desarrollando la temporada alta en el litoral mijeño durante el verano de este 2022.

Según Martín, de esta forma “todos los departamentos que tienen implicación en el litoral de Mijas se mantienen vigilantes para mantener la calidad de nuestras playas, uno de los motores más potentes y atrayentes de nuestra localidad”.

Una vigilancia que desde la concejalía de Playas se realiza mediante “una coordinación de manera transversal con otras áreas del Consistorio” y, así, “con el esfuerzo de todos conseguimos que la costa mijeña sea una de las más punteras de los destinos de sol y playa del sur de España”, ha recordado Martín.

Por lo tanto, en este encuentro han participado las áreas municipales encargadas del mantenimiento, limpieza y seguridad del litoral mijeño, así como profesionales del sector y el responsable de la auditoría de OCA Global.

En este último punto, el concejal ha recordado que el pasado mes de abril se llevó a cabo una auditoría por parte de de OCA Global “que tenía como objetivo certificar la calidad de nuestras playas y los servicios que prestamos para renovar todas nuestras certificaciones de calidad”, un estudio con el que “no hubo no conformidad con los temas tratados, por lo que no pusieron ningún reparo”.

Otros puntos tratados durante la reunión han sido las estadísticas de incidencias de la Policía Local y de las actuaciones de Salvamento y Socorrismo, el repaso de las sugerencias de los usuarios sobre el uso del agua en las playas, un estudio de criterios a tener en cuenta en cuanto a la sostenibilidad en un escenario de sequía, la gestión de las tres playas libres de humos donde no se puede fumar con las que cuenta la localidad, así como un repaso de las mejoras que se pueden hacer en las playas para el resto de la temporada teniendo en cuenta las incidencias reportadas.

Es por ello que Martín ha señalado que “la limpieza del agua y la arena, los entornos medioambientales, la fauna y la flora autóctona, así como la accesibilidad y los servicios prestados cobran vital importancia en este verano tan complejo en el que estamos teniendo una gran afluencia de público gracias a la gran calidad de nuestras playas”.

Para el edil, estos puntos son fundamentales de vigilar porque “la calidad y el cuidado de las playas es esencial ahora más que nunca en un mercado turístico tan competitivo”, quien añade que “el departamento seguirá trabajando por conservar los distintivos de calidad que ha alcanzado, al tiempo que luchamos por conseguir nuevos elementos que certifiquen nuestra excelencia”.