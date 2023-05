Nozal, investigado por un contrato en la urbanización Cabopino de Marbella

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella ha llamado a declarar como investigado al ex alcalde de Mijas y candidato a la Alcaldía de esta localidad por el Partido Popular (PP), Ángel Nozal, por firmar presuntamente un contrato de alquiler, en representación de la comunidad de propietarios como administrador, para la instalación de un cajero automático en la urbanización de lujo Cabopino. El alcaldable, por su parte, ha negado a este periódico que rubricara el documento y ha subrayado que no ejerce como tal desde el año 2010.

La providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso este diario, deriva de una denuncia interpuesta por un grupo de propietarios de Cabopino contra el ex regidor. En la misma el juez llama a declarar a Nozal en calidad de investigado el 5 de junio, en una resolución contra la que cabe interponer “recurso de reforma en el plazo de tres días o recurso de reforma y subsidiario de apelación”.

Los vecinos interpusieron la denuncia en octubre del pasado año y en la misma exponen “hechos que pueden suponer presuntos actos constitutivos del tipo penal de estafa, apropiación indebida y administración desleal, entre otros” y que califican como “presuntos delitos contra el patrimonio de la comunidad de propietarios”, un asunto que se dirime en los juzgados de Marbella.

En concreto, el documento señala que presuntamente “Ángel Nozal, en fecha 1 de diciembre de 2017, actuando en supuesta representación de la comunidad de propietarios de Cabopino, firma un contrato de alquiler de cajero automático con la mercantil Euro automatic cash entidad de pago S.L”, denunciando los comuneros que por aquel entonces “no figuraba como administrador de la comunidad”. A ello agregan que, por lo tanto, “no existe facultad, ni autorización expresa por parte de la Junta de propietarios que autorice al denunciado a firmar”, ya que en aquel año fue “nombrada para este cargo” su mujer.

Por otro lado, la denuncia recoge que “el precio fijado como contraprestación por el alquiler es de 400 euros al mes”, mientras que apunta conforme a los resúmenes contables y financieros aprobados en Junta de propietarios desde el 2017 hasta el 2022, que en los ingresos por concepto de arrendamiento hay supuestamente “una pérdida de 12.311,43 euros”.

Nozal niega que haya firmado el contrato

Por su parte, Ángel Nozal ha negado que haya firmado el contrato de alquiler con la entidad: “Yo no firmé el contrato. Lo firmó el presidente, Gianni Fieno”, ha declarado. En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía de Mijas ha explicado que “el Banco Popular, ahora Santander, envió una renovación del contrato a la comunidad en el que ponía mi nombre como representante de la misma, no siéndolo y el presidente firmó como representante de la comunidad”.

“Mi firma, por tanto, no figura en ningún sitio porque en esa fecha yo ya no era el representante de la misma. El contrato anual era de unos 3.000 euros que el banco ingresaba mensualmente en una cuenta corriente de la comunidad en el propio banco del Santander”, ha asegurado, altiempo que ha matizado que "no soy el administrador de Cabopino desde 2010".