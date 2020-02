El Pleno de Mijas aprueba solicitar la catalogación como 'Municipio turístico'

El Ayuntamiento de Mijas ha aprobado este viernes solicitar la catalogación de la ciudad como 'Municipio turístico', un trámite que permitirá a la localidad recibir subvenciones que ayuden en el esfuerzo financiero que realiza a causa de la actividad turística y "el consiguiente aumento de servicios que supone el crecimiento poblacional, especialmente, en temporada alta”, según ha asegurado el concejal de Turismo, José Carlos Martín.

El certificado del acuerdo plenario es esencial para impulsar lo relativo a la tramitación con la Junta de Andalucía. Una vez conseguida dicha aprobación, la concejalía adjuntará al ente regional este documento, así como todos los que sean necesarios para justificar que el municipio merece esta catalogación y que reúne todos los requisitos.

Hasta el momento, la ciudad no ostenta esta declaración que ya lucen ciudades malagueñas como Benalmádena, Fuengirola, Nerja, Ronda y Torremolinos. “Nuestro objetivo es finalizar todo el proceso este año para así poder optar a las subvenciones y a la promoción correspondiente para 2021. Es una carrera de fondo importante para nuestra ciudad. No tiene sentido que Mijas no tenga esa denominación que sí han obtenido localidades vecinas por lo que vamos a luchar para conseguir ese paso importante para nuestra industria en turismo”, ha apuntado el edil.

Martín ha explicado las ventajas de esta declaración, entre las que se encuentran el hecho de poder optar a subvenciones a las que ahora el municipio no puede acceder y que vendrían a ayudar a la administración local en el esfuerzo financiero, planificador y organizativo que supone un incremento de población tan marcado como el que experimenta, sobre todo, en temporada alta multiplicando los servicios y, por ende, el esfuerzo económico.

Así pues, entre los puntos que debe recoger un municipio para alcanzar esta catalogación se encuentra que la población de derecho no pude superar los 100.000 habitantes, acreditar la población turística asistida (a través del número de pernoctaciones o visitas), mostrar la oferta turística y su infraestructura, un plan municipal de calidad turística, llevar a cabo actuaciones dirigidas a potenciar y mejorar las actuaciones y servicios con incidencia en la actividad turística a lo que se suma que en los procesos de planificación turística que se lleven a cabo se deberán introducir mecanismos de participación ciudadana y de los agentes económicos y sociales; integrar la conservación del patrimonio cultural y natural; apostar por un turismo respetuoso, y concienciar a la población local y turística.