Advierten que el Brexit afectará al turismo residencial en la Costa del Sol

El Brexit es una realidad desde el pasado 1 de enero, fecha en la que se consumó la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) tras llegar Londres y Bruselas a un acuerdo, y que afectará al turismo residencial y a la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol al limitar la estancia en 90 días cada seis meses, según varios residentes consultados.

Así, la presidenta de la asociación Brexpats in Spain, Anne Hernández, ha señalado que los británicos residentes que cuentan con “su residencia no tendrán problemas” con el nuevo escenario, mas no será así para aquellos que no tengan regularizada su situación y “piensan venir”. A ello ha sumado las personas que “tengan su segunda vivienda en España y vengan de Reino Unido para pasar 4 ó 5 meses”, ya que solo podrán permanecer “90 días en cada 180” porque tienen que salir a la zona Schengen.

“Si no pueden aprovechar, utilizar y gozar de su segunda casa en la Costa del Sol, tendrán que venderla”, ha remarcado Hernández, quien ha estimado que “eso sería una pérdida para España, además de lo que gastan aquí como turistas”.

Bill Anderson es concejal del PP en el Ayuntamiento de Mijas. Al igual que su compatriota, ha opinado que el Brexit influirá de manera negativa en el turismo residencial de la zona porque para algunos “no merece la pena el tener una segunda casa, sale más barato para esos 90 días alquilar un piso que seguir con los gastos de una vivienda”. En este sentido, ha valorado que mucha gente estará pensando “para qué comprar algo aquí” y “si merece la pena soportar los gastos”.

Este cambio de tendencia “no va ser rápido”, pero llegará en “seis meses o un año” porque “una casa tiene muchos gastos” y habrá británicos que “no puedan pasar todo el invierno y se vuelvan a Reino Unido en verano para alquilar su casa”, un comportamiento habitual en la comunidad residente en la costa que de no poder llevarlo a cabo “puede ser que decidan vender”, ha recalcado.

Por su parte, Jason Godwin, propietario de la fábrica de chocolate ‘Mayan Monkey Mijas’, ha declarado que “es una pena” que Reino Unido haya salido de Europa, algo que ha valorado como un “gran error” por el que se siente “triste”, aunque ha celebrado que Londres y Bruselas hayan llegado a un acuerdo y evitado así un Brexit duro, lo que es “mucho mejor que salir sin una negociación”.

Sobre cómo afectará el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE, ha opinado que el Brexit tendrá efectos en aquellos británicos que “tienen casas residenciales” y no son residentes” ya que “no pueden pasar más de tres meses”.

Por el contrario, Phil Nuttall es un británico afincado en Mijas que se dedica al sector inmobiliario, en concreto al alquiler de apartamentos. Según ha valorado, “hay demanda en la compra de viviendas” y los británicos “siguen con ganas de comprar y de hacer otras gestiones”, por lo que ha señalado que “no creo que disminuya”. En este caso, ha apuntado que “tendrán que solicitar el visado y utilizar su casa” los que ya la tienen.

De momento, ha asegurado que la demanda inmobiliaria extranjera “no se parará”, ya que los británicos llevan “más de 40 años viniendo a la Costa del Sol”, mientras que ha estimado que la fluctuación de la libra al alza sí puede influir de manera positiva en este segmento de actividad porque “con el Brexit “es más seguro que suba la moneda y el poder adquisitivo de los británicos”.

Martín Wood es un escocés jubilado afincado en Fuengirola desde 1982. Opina que la salida de Reino Unido de la Unión Europea “no va a afectar tanto para que los extranjeros puedan venir para comprar sus propiedades, pero tienen que sacar su residencia”, lo que “afecta a cómo paga sus impuestos”.

Todos los consultados se han mostrados contrarios al Brexit porque supondrá “perder nuestros derechos” y “libertad de movimientos”, ha lamentado Hernández, quien ha asegurado que la comunidad británica se siente “sin representación política en España, ni en Reino Unido ni en la UE”.