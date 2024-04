Unos ladrones empotran su furgoneta contra una casa en Mijas: "Si hubiese estado ahí me habrían matado"

Ismael Briasco se encontraba celebrando el Domingo de Pascua en casa de un amigo cuando abrió el grupo de WhatsApp de su comunidad. Las imágenes de una furgoneta empotrada contra el muro de una vivienda provocaron el revuelo de los residentes. A los pocos segundos, este vecino se percató de que la vivienda afectada era la suya. Cuando llegó, le explicaron que los tres ocupantes del vehículo habrían estado robando en una obra cerca y que, tras la colisión, se dieron a la fuga.

El accidente tuvo lugar el pasado domingo 31 de marzo, sobre las 18:00, cuando los vecinos de la urbanización Riviera Sol -en Mijas Costa- escucharon un "estruendo" y, al asomarse, observaron la escena: el muro de entrada de una de las viviendas prácticamente derribado y a tres individuos abandonando el lugar a la carrera. Al parecer la furgoneta implicada (Mercedes-Benz de color blanca) circulaba por calle Esmeralda tras salir de un túnel y, cuando giró hacia calle Vientos del Sur, perdió el control cuando y chocó contra el muro de la casa de Ismael, resultando afectada también la puerta de entrada a la casa y unas de las columnas del interior. "Todo ha quedado afortunadamente en un susto, pero te pones a pensar y si hubiese estado entrando o saliendo de la casa me habrían matado", lamenta el propietario, que se mudó hace apenas tres semanas.

Además, el de Ismael no fue el único inmueble afectado. La furgoneta también dañó el domicilio de Irene Villodres, situado en la urbanización Las Lomas de Riviera Club. Su familia y ella tampoco estaban en el inmueble cuando se produjo el incidente. En su caso, fueron unos vecinos que paseaban a su perro los que alertaron de lo sucedido. Cuenta que no es la primera vez que ocurre una situación similar porque el asfalto, considera, "no está bien". Las precipitaciones que cayeron ese día y la alta velocidad a la que previsiblemente circulaban los presuntos ladrones también habrían sido desencadenantes del impacto.

Cuando Ismael e Irene llegaron al lugar, tanto la Policía Local de Mijas como la Guardia Civil ya se habían movilizado. Ambos interpusieron sendas denuncias y el Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación del suceso para tratar de esclarecer las circunstancias del mismo e identificar a los presuntos responsables del accidente. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Málaga Hoy que la principal hipótesis apunta a que el conductor de la furgoneta como los otros dos ocupantes habrían estado momentos antes del accidente robando materiales de una obra cercana.

Asimismo, Irene explica que este mismo martes se ha reunido con el Ayuntamiento de Mijas para reclamar mejoras en la vía que eviten situaciones similares a la ocurrida. "Ya se han empotrado tres veces contra el muro de la vivienda que hace esquina", apunta. No obstante, esta vecina reconoce que "hay buena predisposición" desde el Consistorio. "Me han asegurado que van a instalar bolados, señales fotoluminiscentes en un stop que hay y nadie respeta, y bandas sonoras".