"Si se muere es culpa tuya": familiares de un paciente ingresado insultan y amenazan a dos médicas neurocirujanas en Málaga

Nuevo ataque a sanitarios en un hospital malagueño. Esta vez, familiares de un paciente que permanecía ingresado han amenazado, presuntamente, a dos médicas neurocirujanas del servicio de urgencias del Regional. También el personal de enfermería de la planta y auxiliares y celadores sufrieron insultos, según ha denunciado el Sindicato Médico de Málaga (SMA).

Ocurrió el pasado sábado 23 de marzo. La actitud agresiva de los usuarios interrumpió la labor de las profesionales. El colectivo considera que se ha cuestionado "de forma indignante los criterios de unas trabajadoras de alta cualificación".

El paciente, que ya había sido sometido a una intervención quirúrgica, precisaba una atención y un diagnóstico que duró varias horas y que, en palabras de la organización sindical, "fue dificultado por su familia, especialmente por la madre que no atendía instrucciones del personal médico, gritaba y exigía continuamente, y no aceptaba ni las pruebas prescritas ni el tratamiento que se le estaba suministrando". Así, el colectivo denuncia "advertencias y órdenes", como "tú tienes que hacer lo que yo te diga que para eso estoy pagando", o "si se muere es culpa tuya". Los presuntos agresores ponían en entredicho la labor de las médicas: "¿Tú qué vas a saber?", con "descalificaciones" y comparaciones acerca de las recomendaciones de otros sanitarios que habían atendido al enfermo días antes.

El paciente se encontraba en aislamiento de contacto y "se negó a ponerse las medidas de protección". Por ello, las facultativas avisaron inicialmente a los vigilantes de seguridad del centro hospitalario, "pero no pudieron hacer nada". Posteriormente, alertaron a la Policía, a la que una de las profesionales tuvo que dar parte de lo ocurrido mientras asistía al usuario. Los agentes acompañaron "amablemente" a la familia fuera del hospital "para que los médicos pudieran trabajar".

La Policía, indefensa

El sindicato precisa que, según está establecido y pese a que las víctimas denuncian los hechos, los investigadores no pueden tomar medidas, "excepto velar y mantener la seguridad", si no se trata de un acción verbal o física "tipificada como delito". Los médicos "no entienden lo establecido por ley de las nulas consecuencias que acarrea para cualquiera insultar, cuestionar y amenazar, según qué términos se empleen, a un facultativo en pleno ejercicio de sus funciones laborales". "Esta alteración del orden público dentro de un servicio médico no solo trastoca el trabajo de los profesionales, también trastorna a los pacientes que hay en ese área", apostilla el colectivo.

El Sindicato Médico de Málaga exige la "implantación de más medidas de seguridad para los trabajadores del SAS". Así, se cuestiona "cuál sería la decisión de un juez sobre alguien que durante un juicio cuestiona sus decisiones o su trabajo o le descalifica".

La 'amenaza' del delegado de Salud: "Ya no os vais de rositas"

Hay que recordar que el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, elevó la voz el mes pasado para denunciar las agresiones a los sanitarios y advertir a los autores de que "ya no se van de rositas". Con un contundente mensaje, advirtió que ninguno se librará de pagar o de recibir el castigo que merece por su comportamiento. "A todos aquellos que quieren descargar su ira, su odio y su mala baba les pediría que se lo piensen por un motivo muy sencillo: las condenas son fuertes", aseguraba en la advertencia, que hace extensiva también a otros "servidores públicos", caso de policías, bomberos o maestros.

En una publicación que Bautista compartió coincidiendo con el Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, Bautista se cuestiona "qué ganan" los autores sobrepasando estas líneas rojas. Y a renglón seguido, confiesa que nadie "puede imaginar" lo "difícil" que a los médicos les resulta "trabajar con pacientes que les dicen lo que tienen que recetarle, a dónde tienen que mandarles o cómo deben hacer el tratamiento". "Así no se puede trabajar", apostilla el delegado de Salud.