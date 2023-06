Rescatan a 13 turistas atrapados en un ascensor de vidrio en Mijas por "exceso de peso"

Uno de los grupos de turistas que ayer visitaba el municipio de Mijas tardará en olvidar la experiencia. Y no solo por los atractivos turísticos de los que posiblemente disfrutaron, sino por un episodio más particular que vivieron en el interior de un ascensor, en el que permanecieron atrapados hasta que los bomberos pudieron rescatarlos. Fueron trece las personas que tuvieron que ser auxiliadas tras subirse a un elevador con capacidad para ocho y 350 kilos como máximo. "El límite se vio sobrepasado", explican a este periódico fuentes municipales, que no han precisado durante cuánto tiempo estuvieron dentro.

Ocurrió este domingo hacia las 3 y media de la tarde. Un aviso en el servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía alertaba de que varias personas no podían salir de uno de los ascensores panorámicos que se encuentran situados en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo.

El elevador quedó parado en la primera planta. Estaba bloqueado. Hasta allí acudieron, además de efectivos de la Policía Local, técnicos responsables del mantenimiento, pero todos los intentos fueron infructuosos. Fue necesaria la intervención de Bomberos de Mijas, que con las herramientas necesarias lograron fracturar parte del cristal de video que funciona como estructura para poder poner a salvo a los ocupantes. Uno a uno fueron saliendo al exterior. Todos ellos estaban ilesos. "Aquello estaba habilitado con máquinas de aire; no había problema", señalan.

Fuentes consultadas subrayaron los peligros que entraña superar el peso máximo marcado en un ascensor. Desde el Ayuntamiento indicaron que tanto la limitación de personas como el número de kilos permitido, tal y como recoge la normativa, estaban correctamente señalizados. Tras lo ocurrido, se han “coordinado todas las áreas para ver lo sucedido y quiénes participaron; lo habitual en cualquier procedimiento”, afirman las mismas fuentes consultadas.

El elevador, que permite a los visitantes subir desde la plaza virgen de la Peña a la Avenida del Compás, mejorando así la accesibilidad al casco histórico, es uno de los grandes atractivos de la localidad.