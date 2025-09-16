Cuando Robert Redford vivió en Mijas, donde decidió si seguir actuando o dedicarse a la pintura

Robert Redford ha fallecido a los 89 años de edad en su residencia en el estado de Utah este martes 16 de septiembre, según ha adelantado The New York Times. El actor tuvo una relación estrecha con España durante su juventud, pues visitó el país en varias ocasiones. Ya con familia, Redford pasó una temporada en Mijas, en una granja apartada en la sierra durante los años 60. Acudió hasta la Costa del Sol para alejarse de los focos de Hollywood, en un momento en el que valoraba dedicarse a la pintura, y pasar un año sabático en esta tierra.

Durante su visita a España en 2012, con motivo de la presentación del Sundance Channel para España, recordó esta estancia en Mijas que tuvo lugar en 1966, y que se extendió durante siete meses.

"Cuando tenía 19 años vine por primera vez. Estaba estudiando una carrera, quería ser artista, y vine a España. Era 1957, así que todavía estaba la Guardia Civil (...) Fue una experiencia maravillosa. Viajé por el país, estuve en Barcelona y luego pasé dos meses en Mallorca, donde pinté algunos cuadros", expresó el actor a Efe en 2012.

"Unos años después me convertí en actor y formé una familia, con la que volví a Mallorca y fue en la mitad de los sesenta. Estuvimos en el Puerto de Alcudia, un pequeño pueblo de pescadores. Estuvo muy bien, porque quería educar a mis hijos en contacto con otras culturas", explicó. En este momento vivió una crisis profesional: "No estaba seguro de si quería seguir siendo actor. Había hecho tres películas en Hollywood y me tomé un año sabático". El destino volvió a ser España. "Esta vez fuimos a Málaga, de allí a Fuengirola y de allí a Mijas y cogimos una granja en Mijas donde pasamos siete meses. No bailaba flamenco, pero fue una experiencia maravillosa", destacó el actor. Sobre su marcha de este municipio, Vanity Fair recogió que fue a raíz de que el actor comenzara a cruzarse con otros estadounidenses, lo que llevó a regresar a Hollywood.

Hace un par de años, Canal Sur, a través de Andalucía Directo, compartió la experiencia de algunos vecinos de Mijas Pueblo durante la estancia del actor en los años 60. Uno explica a cámara que la granja donde estuvo más de medio año con su familia pertenecía a María La Pañala.