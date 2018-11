Ainhoa Arteta: "Los españoles casi tenemos que pedir perdón por cantar lírica en nuestro país"

Como una reivindicación sin fisuras del talento lírico nacional se presentó este lunes el montaje de La Traviata de Verdi que se representará en el Teatro Cervantes este viernes 23 y el domingo 25, como una de las perlas de su trigésima temporada lírica. Y es que, según subrayaron varios miembros de la producción, todo el personal implicado en su puesta en escena, técnico y artístico, es español: el único que escapa de la consideración patria es su compositor, un tal Giuseppe Verdi, aunque la lectura que reviste la propuesta, especialmente en los elementos de índole más ibérica, constituyen todo un emblema de la forma española a la hora de hacer y sentir la ópera. La función tiene uno de sus principales atractivos en la soprano Ainhoa Arteta, que volverá a encarnar a Violeta Valéry en la que, advirtió, será su última encarnación del personaje; y fue la propia Arteta la que, en la presentación ante los medios del proyecto, denunció con seriedad que "los cantante españoles casi tenemos que pedir permiso y pedir perdón por cantar lírica en nuestro país. Pero ya está bien. Es hora de reivindicar el patrimonio lírico español y de dejar claro que España vive una auténtica edad de oro en lo que a ópera se refiere. Sin ir más lejos, la mayor parte de los cantantes que participan en esta Traviata tienen una gran proyección internacional y desarrollan su carrera en los principales teatros del mundo. Sin embargo, a la hora de producir ópera aquí, todavía se sigue pensando antes en figuras traídas de otros sitios".

Esta nueva puesta a punto de La Traviata es una coproducción del Teatro Villamarta de Jerez y el Teatro Cervantes de Málaga (con la colaboración de la Fundación Unicaja), que cuenta con la dirección escénica de Francisco López, la dirección musical de José María Moreno, la participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro de Ópera de Málaga (dirigido por Salvador Vázquez) y un elenco en el que, ciertamente, figuran varios artistas que en los últimos años han ganado aplausos en teatros de medio mundo (incluidas, sí, algunas de las luminarias de la lírica malagueña): además de Arteta, el público malagueño podrá disfrutar con las voces de Antonio Gandía (en el papel de Alfredo Germont), Juan Jesús Rodríguez (como Giorgio Germont), Mónica Campaña, Alba Chantar, Luis Pacetti, Francisco Tójar, Isaac Galán, José Manuel Díaz y el bailaor malagueño David Martín, que devuelve a Piquillo su más fidedigna esencia mediterránea. Las funciones han sido programadas para este viernes 23 y el domingo 25, pero, tal y como explicó el director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, dado que las entradas para ambas funciones se despacharon en apenas dos horas, el propio teatro (al igual que en ocasiones anteriores) ha decidido abrir las puertas al público de forma gratuita para el ensayo general que tendrá lugar este miércoles 21 a las 21:00. Los interesados podrán recoger las invitaciones en la misma taquilla del Cervantes este martes 20 a partir de las 11:00 (se entregarán un máximo de dos invitaciones por persona).

Para Ainhoa Arteta, la posibilidad de volver a interpretar La Traviata "es un sueño hecho realidad. Ha sido uno de los roles fundamentales de mi carrera y de mi vida. Empecé con ella y la he interpretado muchas veces, especialmente en el Metropolitan de Nueva York. Pero hacía quince años que no la cantaba". Más aún la producción que ahora llega a Málaga constituye un emocionante caso de cuenta saldada en su trayectoria: "En EEUU tuve un problema vocal grave que me obligó a modificar mi repertorio y la aparté, pero siempre había echado de menos la posibilidad de volver a hacerla, de despedirme de ella de algún modo. Cuando volví a España, hará ahora once, años, hice un concierto con Juan Jesús Rodríguez en el que interpretamos arias de La Traviata. Y fue él, Juan Jesús, quien me animó a que la recuperara con una nueva producción. La verdad es que para entonces había recuperado parte de mi técnica vocal y me veía capaz. Así que hablé con Paco [Francisco López, el director de escena], en quien siempre he confiado para estas cosas. Vimos la oportunidad de hacerlo en Málaga, y aquí estamos". Será, insiste Arteta, su última Traviata: "Es verdad aquello de nunca digas nunca jamás, pero creo que ahora me corresponde hacer otras cosas. Y de hecho el público espera verme más en títulos como Madame Butterfly que La Traviata. De modo que sí, ésta será mi última vez".

Ainhoa Arteta se despide de 'La Traviata' con esta producción: "El público espera verme ahora más en títulos como 'Madame Butterfly", apunta

El director de escena, Francisco López, habitual en las producciones del Teatro Villamarta de Jerez y viejo aliado del Teatro Cervantes, señaló que el montaje respeta la estructura en flashbacks del original de Verdi (basado en La dama de las camelias, la novela de Alejandro Dumas) y destacó "la absoluta teatralidad de la partitura de Verdi, a la hora de subrayar conflictos y la psicología de los personajes, así como de narrar los acontecimientos. La música es de una riqueza dramática tremenda, capaz de contar mucho con muy poco". En similares términos se pronunció el director musical, José María Moreno, que debuta en el Cervantes con esta Traviata y que destacó "la capacidad de Verdi para describir todo un mar de emociones con muy pocos elementos, pero magistrales. La Traviata y Tristán e Isolda son las dos grandes óperas sobre el amor, pero si Wagner crea partituras muy complejas, a Verdi le basta una soberbia sencillez melódica y armónica para apelar directamente a la emoción de manera formidable. Un pasaje como Ámame, Alfredo puede parecer muy elemental, pero en lo musical lo tiene absolutamente todo".

Por su parte, el barítono onubense Juan Jesús Rodríguez incidió en reivindicar el talento de los cantantes líricos españoles del presente: "Un dato poco divulgado, por ejemplo, es que entre el 23 y el 24% de los repartos de las producciones líricas de todos los teatros del mundo están formados por cantantes españoles. Y de ellos, el 5% lo hacen en papeles principales. No hay muchos países que puedan igualar este registro. No es una cuestión de nacionalismo, pero sí de derribar un prejuicio respecto a la lírica en España". Todo un patrimonio que tiene en esta Traviata, tal vez, su mejor escaparate.