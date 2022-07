Alejandro Sanz en el Marenostrum Fuengirola, de nuevo una noche cómplice con su público

El artista Alejandro Sanz reparó este viernes el ‘corazón partío’ de su público malagueño en el festival Marenostrum Fuengirola, donde celebrará una doble cita que se prolongará hoy sábado tras la suspensión de las actuaciones de 2020 y 2021 a causa de la pandemia del Covid 19.

El concierto comenzó a las 22:37, pocos minutos después de la hora señalada, con No es lo mismo y Lo que fui es lo que soy un tema que los asistentes tararearon y celebraron con ganas para dar la bienvenida al artista. “Es hora de besarnos”, apuntó el cantautor y compositor madrileño, quien siguió su directo frente al mar con Deja que te bese, que cantó el auditorio con los brazos en alto.

“Qué ganas de ruido, no?”, señaló el artista para introducir ante la primera gran ovación de la noche un popurrí con El alma al aire, Regálame la silla donde te esperé y Hoy llueve, hoy duele para cantar, a continuación, la melódica Desde cuándo, que acompañó una sección de vientos y percusión.

“¿Cómo están, todo bien? ¡Qué maravilla verlos ahí, un abrazo fuerte!”, enfatizó el cantante para señalar que “una de las consecuencias del covid fueron los confinamientos y las cancelaciones, así que ahora ustedes se lo merecen todo”, indicó para preguntar “¿Desde cuándo no nos vemos?”. Pues han tenido que pasar tres años y dos cancelaciones de fechas para que Alejandro Sanz volviera a estar frete a su legión de fan malagueña. Acto seguido introdujo Looking for paradise, que el público cantó y bailó con entusiasmo y un aplauso.

“Está animado esto”, valoró Sanz para destacar que no hay que buscar muy lejos el paraíso porque “lo tenemos aquí mismo”, destacó para introducir el tema, cuyo sonoro estribillo siguió el público con brazos a ambos lados tras pedir el artista “arriba esas manos”.

Un sonido electrizante inundó el auditorio de Marenostrum Fuengirola con Mi marciana, a la que siguieron Mares de miel, La fuerza del corazón, Siempre es de noche, Cuando nadie me ve y un segundo medley con otros tantos temas icónicos del cantante que sigue arrastrando masas a sus conciertos y que ha vendido todas las entradas en sus dos citas fuengiroleñas.

Con su nuevo espectáculo, Sanz en Vivo, repasó sus grandes éxitos y también incluyó temas de Sanz, su álbum de estudio más reciente y que entró directamente al Top 100 Álbumes (Ventas+Streaming) y en las listas Top 100 Álbumes y Top 100 Vinilo.

Alejandro Sanz ha vendido en su carrera más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonado con 24 Grammys Latinos y 4 Grammys en su categoría general, además de colaborar con numerosas leyendas de la música como Shakira, Alejandro Fernández, Carlos Vives, Malú o Laura Pausini. Con más de 30 años en activo, el artista cuenta con 13 álbumes de estudio, el primero salió a la luz en 1989.