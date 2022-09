El Andalucía Big Festival abre sus puertas: Cómo llegar y agenda con los conciertos del día

Ya está aquí. Llegó el día anunciado hace meses. Después del cambio de ubicación, de la no noria, de la caída del cartel de Rage Against the Machine, el Andalucía Big Festival by Mad Cool demostrará este jueves en Málaga que la maquinaria de un evento de estas características no hay quien la pare. Al menos esa es la pretensión. Desde que a las 16:00 se abran las puertas, un total de 16 grupos o artistas se subirán a los tres escenarios montados en el recinto ferial de Cortijo de Torres para ofrecer más de nueve horas de música en directo.

Pero antes de ir desgranando los conciertos del día, lo primero es cómo llegar. Para los que prefieran el transporte público, por si después uno toma dos cervezas y no debe conducir o tampoco quiere liarse con el aparcamiento, hay múltiples opciones. Las líneas de autobús de la EMT que tienen parada en las inmediaciones son:

Línea 20: Alegría de la Huerta-Alameda Principal-Los Prados circulará hasta las 00:15

circulará hasta las 00:15 Línea 4: Paseo del Parque – Tiro de Pichón – Cortijo Alto, circulará hasta las 00.00h

circulará hasta las 00.00h Línea 19: Paseo del Parque – Campanillas (por Ortega y Gasset), circulará hasta las 22.45h

circulará hasta las 22.45h Línea 22: Av. Velázquez – Tiro de Pichón – Universidad, circulará hasta las 22.30h

Estas son buenas opciones para llegar, pero se quedan cortas para la vuelta. Así que existe una línea nocturna, la N3, que une el Paseo del Parque con Campanillas que funcionará las noches de viernes y sábado desde las 00:30 a las 02:45. Y se ha establecido un Servicio especial de la EMT que une el recinto del festival con el centro de Málaga a través del Camino San Rafael. Circulará de 19:30 hasta las 3:30.

También habrá un servicio de autobuses lanzadera desde la Avenida Manuel Agustín Heredia, en la zona centro, hasta la Avenida Ortega y Gasset, a pocos metros del recinto del festival.

En cuanto a los trenes, tanto las dos líneas de Cercanías como el Metro, está peor conectado. Las paradas más cercanas se encuentran a unos 30 minutos andado en caso del metro y a 20 en caso del Cercanías. Habrá zonas habilitadas para parada de taxis en el entorno de la avenida de las Malagueñas.

En cuanto a los aparcamientos, se han habilitado cinco para turismos en las inmediaciones del lugar y uno para motos en la avenida de las Malagueñas.

Una vez allí, habrá tiempo para pulsar el ambiente e ir trasladándose de un escenario a otro para perderse lo menos posible. Eso sí, indiscutiblemente hay horarios que se solapan. Los malagueños Wasabi Cru, nacidos en 2018, romperán el hielo a las 16:30 con una propuesta musical que pretende fusionar diferentes estilos como el funk, R&B, neosoul, soul y jazz en sus espectáculos.

Darán el pistoletazo de salida en el Stage Tres. Luego tocarán Life (17:40), Ghouljaboy (19:05), Lacy Dacus (20:30), Morgan (22:00), Joey Valence & Brae (23:30) y Viva Belgrado (1:00).

Los hermanos y también malagueños Javypablo serán los que inauguren el escenario Alhambra a las 17:20 con su estilo fresco y desenfadado. Wolf Alice vendrá a continuación (19:05) seguido de Biffy Clyro, a las 21:05 para terminar con el plato fuerte, Suede (23:30). La veterana banda británica es una de las últimas incorporaciones al cartel, tras la suspensión de la gira europea de Rage Against The Machine.

A las 16:45, bien temprano también, abrirán el escenario Andalucía Las Dianas. Las granadinas tocarán los temas de su disco Lo que te pide el cuerpo para ir abriendo boca. A las 18:05 tocarán Kurt Vile & The Violators, a las 20:00 Stereophonics para llegar a las otras dos esperadas citas del día, Franz Ferdinand a las 22:15 (Morgan toca a las 22:00 en el escenario Tres, hay que tenerlo en cuenta) y C. Tangana a las 00:40.

Y entre concierto y concierto, hay siete barras dispuestas para servir bebidas y 17 puestos y food trucks para calmar el hambre con diferentes propuestas gastronómicas.