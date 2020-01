Antonio Banderas: "No creo que vuelva a experimentar algo como 'Dolor y gloria"

Dolor y gloria, la película que tantas veces se ha definido como "la más autobiográfica" de Pedro Almodóvar, es para su protagonista, Antonio Banderas, equiparable a "las piezas de un puzzle" que aún no habían sido ordenadas y lo son ahora en "esa vida cinematográfica que relata la película". Hacer esa película "fue algo que yo no había experimentado nunca y creo que probablemente jamás lo vuelva a experimentar. La ocasión de que se repita algo parecido me parece imposible", ha dicho el actor malagueño a su llegada a la alfombra roja de los Goya.

"Yo no podría entender mi carrera sin Pedro Almodóvar y también pensar cómo se produce: nos conocemos cuando la carrera de los dos comienza, un camino en Madrid en los años de la Movida...Son cuatro décadas -ha enfatizado Banderas-, cuarenta años que vamos a cumplir ahora y ocho películas". El actor ha recordado que durante 22 años sus vidas y sus carreras se separaron, "pero la amistad continuó", ha puntualizado, y ha calificado esta película como "retorno interesantísimo, el círculo perfecto".

"Lo que realmente nos une a nosotros es el pin-pon emocional que se vive en la película el verse representado a sí mismo en la pantalla y la emoción que eso le producía a él. Yo lo podía observar día tras día; el estar manejando un material que para él tenía un significado muy profundo, muy complejo, sobre su familia, sus amores, sobre la profesión, sobre el cine en general", ha resumido.

Nominado al que sería su primer Goya como actor protagonista, Banderas, que ha recibido los más importantes premios del cine por este trabajo y también aspira a llevarse el Óscar, ha manifestado que "todavía" no se da cuenta "de la dimensión total de este trabajo". "Ha sido tal la vorágine de premios que no tengo aún la perspectiva para poder juzgar lo que ha pasado; probablemente veré la película dentro de ocho o diez años y entenderé mejor lo que hemos hecho, para mi representa todavía un cierto misterio"