Los ases de Antonio Banderas para los Goya en Málaga: "Mi trabajo con Almodóvar no se acaba aquí"

Aunque, inevitablemente, la noticia del día era la nominación de Antonio Banderas al Oscar al mejor actor por su trabajo en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, el malagueño quiso dar al César lo que era del César. El intérprete participó este lunes en la presentación al público de la proyección del filme en el Cine Albéniz de Málaga dentro de los actos previos a la gala de los Premios Goya, que tendrá lugar en la misma ciudad el próximo día 25. En una sala abarrotada merced al encuentro organizado por la Academia del Cine Español, Banderas dedicó gran parte de su intervención a su nominación al Oscar, pero también tuvo palabras para los Goya, en los que también aspira al premio al mejor actor y en los que Dolor y gloria es una de las grandes favoritas: "No me gustaría que la nominación al Oscar le quitara importancia a mi quinta nominación al Goya. La Academia del Cine Español ha hecho siempre una valoración muy positiva de mi trabajo, me concedió el Goya de Honor y, dado que son los Premios Goya los que nos reúnen, es de justicia que los tengamos en cuenta".

"La película se pregunta si somos las cosas que hemos y dicho o si acaso todo lo que no hicimos ni dijimos forma también parte de nosotros. ¿Somos nuestros sueños?"

Precisamente, en un contexto propio de la historia del cine español, Banderas explicó que Dolor y gloria "viene a completar cuarenta años de relación con una persona a la que admiro, respeto y quiero: Pedro Almodóvar. Durante todo este tiempo hemos compartido ocho películas y numerosas vivencias, pero no se trata de cerrar un círculo, sino de abrirlo. Este ciclo no se acaba aquí. Espero que podamos seguir trabajando juntos". El actor destacó igualmente la "importancia" que las nominaciones al Oscar que atesora ya Dolor y gloria "tienen para la cinematografía española".

También reflexionó el malagueño ante el público que llenaba la sala y seguía con atención su presentación sobre las claves del éxito de la película: "Hemos pensado mucho sobre esto, porque las razones por las que una película gusta más o menos a menudo son un misterio. Almodóvar ha dirigido una película muy personal, no autobiográfica, pero sí una autoficción, y esto le ha permitido conectar mucho con la gente. En la historia del director de cine que cuenta, creo que la película se pregunta si acaso somos las cosas que hemos y dicho o si acaso todo lo que no hicimos ni dijimos forma también parte de nosotros. ¿Somos también nuestros sueños? Almodóvar habla de la posibilidad de cerrar círculos, de cerrar heridas, de reconciliarnos y de pedir perdón. Él lo hace desde una perspectiva familiar, pero lo que cuenta puede entenderse de muchas maneras. Y todo esto ha conectado muy bien con la gente".