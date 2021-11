Benito Zambrano: "No necesito que una historia nazca de mí para enamorarme de ella"

Anna apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Marina viaja por el mundo trabajando como doctora para una ONG. Ambas hermanas, separadas hace años, se reencuentra en su pueblo natal para hacer frente a la misteriosa herencia de una panadería y, sobre todo, a sus conflictos familiares. El argumento de la novela Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos, ha sido llevado al cine por el director Benito Zambrano. Hace una semana que se estrenó la cinta, que ya ha pasado por varios festivales.

–¿Qué tal está funcionando la película?

–Muy bien. Ahora mismo estamos en el top 10 de la taquilla y creo que es la primera de las producciones cien por cien españolas. Es increíble.

–¿El público está volviendo a las salas?

–Sí, poco a poco. Los exhibidores dicen que se está recuperando la normalidad, aunque lentamente.

–¿El cine es más hoy un oficio de riesgo que en 2019?

–Siempre ha sido un oficio de riesgo. Te puedes gastar dos o cuatro millones de euros en hacer una película y lo único que tienes es un archivo digital, ya no tienes ni el negativo. Una vez que terminas no tienes nada material. Lo que se invierte no te garantiza el éxito, el cine es una industria de altísimo riesgo, como la cultura en general. Lo malo de esto es que hacer una película es muy caro. Una del calibre de Pan de limón y semillas de amapola ronda los cuatro millones. Pero cuando la haces es porque tienes financiación, del ICA, de las televisiones, etc. Hacer un producto bien hecho cuesta dinero. Y, además, competimos con imposibles porque la gente tiene la referencia del grandes producciones del cine americano que con tres millones no tienen ni para pagar al protagonista.

–Hablando de su última película, dice que sintió una conexión fuerte con la historia y los personajes cuando leyó la novela de Cristina Campos. ¿Por qué?

–La conexión siempre es emocional, lo que te golpea, te hace reír o llorar. Es algo difícil de explicar por qué una cosa te gusta más que otra. Hay temas de la novela que me atraían mucho. Para empezar el tema de África, el universo de la cooperante. Después vino toda la historia de estas dos hermanas separadas en el tiempo, cómo la infancia te marca tu vida, a veces, de manera muy dolorosa, la relación entre madre e hija adolescente, matrimonios fracasados... Cristina Campos los cuenta de una forma muy contemporánea, muy interesante. La película el valor que tiene, creo, no es la novedad en la manera de rodar o en lo cinematográfico, sino en la historia, en los personajes y su contexto, en la relación que tienen con el mundo actual. Para mí lo más importante es que la película conecte con la gente.

–¿Cómo de libre se ha sentido trabajando con una novela en lugar de con un guión suyo?

–Bien, bien. Cuando decido que puedo hacer una historia es porque me vinculo a ella partiendo de la emoción pero después también a nivel intelectual, más razonado, encuentro que hay puntos interesantes que contar. No necesito que una historia nazca de mí para enamorarme de ella.

–¿Cuál ha sido el enfoque de su trabajo tras la cámara?

–La idea es que no se note el artilugio, que nunca tengan que decir qué bien dirige fulanito o que estupenda es la fotografía. Para mí lo fundamental es la historia, así que cuanto menos se note quien está detrás de la cámara mejor. He dejado que las cosas fluyeran, que los personajes y la trama discurriera de una manera natural, como si no hubiese nadie.

–¿Y el proceso con las actrices?

–Los actores son una clave fundamental. Ellos son los que van a llevar la emoción al espectador, son el vínculo con el público, que va a sentir la película por los personajes que interpretan los actores. Para mí es fundamental elegirlos bien, buscar los actores adecuados y encontrarlos, a través del casting y de todo el trabajo que se hace previo y después el trabajo de ensayo que se hace con ellos para conseguir que estén en el nivel más alto posible, para que después sean creíbles, funcionen y sean atractivos para el espectador.

–¿Ahonda mucho en el ensayo previo antes de rodar?

–Sí, sí. Todo lo que sea prepararlos bien es esencial, para que entiendan a la perfección sus personajes y yo me pueda olvidar del actor y solo vea al personaje.

–Ahora proliferan las historias contadas por mujeres, ¿había un vacío que llenar?

–No sé si la palabra vacío es la adecuada, pero es verdad que la mayor parte de las historias que hemos contado responden a dos características. Los protagonistas más importantes son hombres y de clase media alta. Cuando se hace una película con gente pobre como Solas se dice que es social, pero es una película de seres humanos. Lo que pasa es que como se hacen tan pocas, marca. Cuando se hace una película en la que las protagonistas son fundamentalmente mujeres se nota y eso lo que hace es dejar en evidencia que hay pocas películas donde las protagonistas absolutas son mujeres. Venimos de siglos de imperio del hombre, de machismo, y los cambios que están ocurriendo ahora se notan mucho y es llamativo.

–Viene a Málaga este fin de semana a impartir un curso en la escuela de teatro La Sala...

–Sí. Voy a hacer un intensivo con actores frente a la cámara. Sobre todo, para que puedan prepararse y entender bien cómo afrontar un casting. El gran problema para los actores es conseguir papeles y hoy en día es muy difícil si no es a través de un casting. Es muy difícil que, incluso para intervenciones pequeñas, entren en una película si no es a través de estas pruebas. El actor tiene que intentar estar lo más cerca posible de los finalistas para que conozcan cómo es trabajando.